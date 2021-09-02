Народные приметы 3 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно собирать лен и сохранять мир в своем доме?

Православная церковь 3 сентября вспоминает святого Фаддея Проповедника. Он был одним из 70 учеников Иоанна Крестителя.

История праздника

Фаддей родился в Сирии и уверовал, когда услышал проповедь Иоанна Крестителя в Иерусалиме. Он принял крещение и стал апостолом, чтобы помогать людям прийти к вере.

После распятия Иисуса Фаддей вернулся к себе на родину и основал там два храма, а после продолжил странствия по миру и обращал в веру многих людей, в числе которых был и князь Авгарь. Он не верил в Иисуса и был тяжело болен, поэтому, узнав о чудесах, направил ему письмо с просьбой об излечении. Иисус ответил ему и обещал прислать одного из своих учеников. Тогда к Авгарю прибыл Фаддей и излечил его от тяжелого недуга.

Что нужно делать 3 сентября

Согласно народным приметам, в этот день начиналась уборка льна. Люди верили, что до этой даты в местах, где растет лен, льняница (добрый дух) следила за полями и не пускала туда детей. После 3 сентября льняница исчезала.

В этот день сеяли щавель и квасили капусту. Считалось что блюда из щавеля, посеянного в этот день, помогали от многих болезней, а квашенную капусту открывали по особым праздникам.

Что нельзя делать 3 сентября

В этот день запрещено делать крупные покупки и необоснованно тратить деньги. Прежде, чем совершить какую-либо покупку, лишний раз обдумайте, действительно ли вам это нужно. Именно сегодня велик соблазн потратить крупную сумму денег, но не стоит этого делать. Если вы совершите необоснованную покупку, то весь год у вас будут неприятности с финансами.

Не стоит ходить по гостям. Если есть возможность, лучше вообще не выходить из дома. Считается, что чем больше вы общаетесь с людьми, тем больше отдаете им свое личное счастье.

Кроме того, в этот день нельзя ругаться, злиться и таить обиду. Если кто-то сделал вам неприятно, то сразу ему об этом скажите. Если вы кого-то обидели, то сразу попросите прощения у этого человека.