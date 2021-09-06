Провидец предсказал новую волну коронавируса в 2021 году

Ситуация с коронавирусной инфекцией беспокоит сегодня практически каждого человека.

О том, как сложится обстановка с болезнью осенью, рассказал провидец Игорь Вечерский.

О появлении нового вируса стало известно полтора года назад. За это время люди прошли через пять стадий принятия — а кто-то не принял ситуацию до сих пор. Несмотря на это, болезнь продолжает распространяться и мутировать.

Российским ученым удалось найти решение вопроса с ковидом — были созданы вакцины, направленные на защиту организма человека от нового вируса. Но не все принимают решение защитить здоровье с помощью прививки, поэтому ежедневно в стране появляются новые заболевшие.

Традиционно, осенью в России повышается заболеваемость сезонными заболеваниями — ОРВИ, гриппом. Теперь в список добавился еще и коронавирус. Что будет с эпидемиологической ситуацией осенью? На этот вопрос ответил провидец Игорь Вечерский.

«Ситуация с коронавирусом уже начинает набирать обороты, в ближайшее время это станет фиксироваться и проявляться в нашем мире. Вирус продолжит эволюционировать и адаптироваться к новым условиям. Без принятия уже ставших привычными мер безопасности, а также введения новых способов борьбы с инфекцией новая волна принесет новые неприятности. Поэтому анализ, разработка и улучшение способов противостояния вирусу станут эффективным фактором преодоления угрозы. Приходят новые этапы существования пандемии, требующие работы по их преодолению», — подчеркнул Игорь Вечерский.