Почему вы обязательно влюбитесь в человека с зелёными глазами

Чем нас очаровывают люди с зеленым цветом глаз?
Давно замечено, что цвет глаз влияет на характер человека. Карие, зеленые, голубые – такие разные цвета, такие разные личности. О том, чем отличаются обладатели зеленых глаз, читайте в этой статье.
Самое главное, что стоит сказать об обладателе зеленых глаз, – это человек-загадка. Вот про ведьм часто пишут: у нее были зеленые глаза, и это неспроста. Дело в том, что зеленоглазые люди склонны утаивать о себе информацию, об окружающем же мире они хотят знать все. В основном обладателей зеленых глаз интересуют люди и их чувства, а также деньги. Да, несмотря на высочайшую чувствительность, зеленоглазые люди страшно любят деньги, они для них символ жизни на самом сакральном уровне.
Зеленоглазые люди очень злопамятны. Они добры, но по причине своей ранимости чутко ощущают любую грубость и нечестность по отношению к себе, поэтому врагам мстят очень тонко. Они умеют ждать, выслеживать, готовить самую сладкую месть – такие уж они!
Отдельно надо сказать о чести и воле зеленоглазых людей. Они по-настоящему достойно ведут себя в отношении тех обещаний, которые сами дают. Они способны на самую настоящую преданность и верность, им можно доверять. Еще зеленоглазые обладают силой идти до конца и следовать плану – это очень ценное качество в отношении карьеры, да и жизни в целом.