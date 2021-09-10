Почему вы обязательно влюбитесь в человека с зелёными глазами

Чем нас очаровывают люди с зеленым цветом глаз?

Давно замечено, что цвет глаз влияет на характер человека. Карие, зеленые, голубые – такие разные цвета, такие разные личности. О том, чем отличаются обладатели зеленых глаз, читайте в этой статье.

Они такие загадочные

Самое главное, что стоит сказать об обладателе зеленых глаз, – это человек-загадка. Вот про ведьм часто пишут: у нее были зеленые глаза, и это неспроста. Дело в том, что зеленоглазые люди склонны утаивать о себе информацию, об окружающем же мире они хотят знать все. В основном обладателей зеленых глаз интересуют люди и их чувства, а также деньги. Да, несмотря на высочайшую чувствительность, зеленоглазые люди страшно любят деньги, они для них символ жизни на самом сакральном уровне.

И мстительные

Зеленоглазые люди очень злопамятны. Они добры, но по причине своей ранимости чутко ощущают любую грубость и нечестность по отношению к себе, поэтому врагам мстят очень тонко. Они умеют ждать, выслеживать, готовить самую сладкую месть – такие уж они!

А еще очень сильные

Отдельно надо сказать о чести и воле зеленоглазых людей. Они по-настоящему достойно ведут себя в отношении тех обещаний, которые сами дают. Они способны на самую настоящую преданность и верность, им можно доверять. Еще зеленоглазые обладают силой идти до конца и следовать плану – это очень ценное качество в отношении карьеры, да и жизни в целом.

Интересные факты

На самом деле у людей с зелеными глазами глаза не зеленые. По факту там смешение коричневого и желтого, но мы видим это как зеленый цвет. Зеленоглазых в мире меньше всего – только около 4% от общего числа людей. Зеленые глаза чаще бывают у женщин, чем у мужчин. Зеленые глаза можно встретить по всему Земному шару, даже в Аф