Четыре денежных ритуала на каждый день, которые действительно работают

Как приманить к себе деньги с помощью бытовой магии?

Финансовое благополучие важно для любого человека. Однако, бывает так, что все способы улучшить свое материальное положение испробованы, а денег все равно не хватает. В этом случае стоит обратиться к магическим ритуалам. Чтобы получить результат после проведения денежного обряда, важно соблюсти определенные правила.

Все ритуалы на привлечение денег проводятся в одиночестве. Важно в процессе обряда не испытывать негативных эмоций, поэтому до его начала желательно расслабиться и помедитировать. Любой денежный обряд – это создание энергетического потока, поэтому он не должен нести угрозы благополучию других людей. Ритуал можно проводить не чаще 1 раза в несколько месяцев, кроме воскресений, постов и больших церковных праздников.

Обрядов на привлечение материального благополучия существует великое множество. Мы выбрали 4, которые просты в исполнении и эффективно работают.

1. Возьмите свечу из зеленого воска, пакетик измельченного базилика и несколько капель растительного масла. На свече острым предметом вырежьте свое имя и денежную сумму, которую хотите привлечь. Нанесите на свечу масло, обкатайте в сухом базилике, зажгите свечу и скажите над пламенем: «Энергия денег меня находит, богатство растет, кошелек наполняет. Да будет так». Задуйте свечу и спрячьте ее в укромном месте до появления первых денег.

2. Купите новый кошелек. Дождитесь полнолуния. В полночь положите открытый кошелек на подоконник так, чтобы внутрь падал лунный свет и скажите: «Новый кошелек начни новую жизнь, в которой поток денег течет в тебя, наполняет и не иссякает. Да будет так». Оставьте кошелек на подоконнике до утра и начните пользоваться в тот же день.

3. Создайте денежный магнит. Купите церковную свечу, дождитесь полнолуния. Ближе к полуночи аккуратно вырежьте из нее фитиль (по всей длине), положите его на тарелку и подожгите с двух сторон одной спичкой, приговаривая: «Дух огня вечен, как и дух денег. Я, (ваше имя), проводящий ритуал, отныне отмечен златом, серебром, купюрами. Сказанному быть». Быстро потушите фитиль, а то, что от него осталось положите в свой кошелек и носите там всегда.

4. Возьмите любую емкость и в первые лунные сутки положите в нее 1 рубль. На следующий день – 2 и так до конца лунного месяца, не пропуская (в последний день получится положить 30 рублей). Поменяйте монеты на денежные купюры. Закройте емкость и храните в укромном месте для притяжения денежного потока.

Используйте магию для привлечения финансов, но храните это в тайне.