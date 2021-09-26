Какая расплата ждет блогеров, которые оскверняют святые могилы

Почему осквернители могил будут наказаны и на законном и на тонком уровнях?

Совсем недавно российская туристка Вероника Тюпа выложила видео, на котором она держат в руках человеческую кость из «Города мертвых» на Кавказе. Видео уже облетело весь интернет, и пока девушка отбивается от хейтеров в сети, мы решили разобраться, какие проблемы ждут блогера и на законном, и на тонком уровнях.

Осквернение могил – преступление, за которое наказание следует не только по закону людскому (Статья 244 УК РФ), но и по другому, высшему закону. Брать землю, тревожить прах, а тем более кости, совершать какие-то действия с памятниками – навлекать на себя беду. Кладбище – это место между мирами, могила – последнее пристанище человека, все, что остается в могиле, так или иначе несет смерть. Брать что-то с кладбища – значит нести смерть себе в дом. Каков же будет ответ за такие действия?

1. Усопший начнет появляться во сне или зеркалах, пугать и требовать вернуть все на место, призывать к ответу. Сны будут выматывать и опустошать. В этой ситуации может серьезно пошатнуться психика человека, появляются страхи, депрессии.

2. В повседневной жизни осквернителя начнет проявляться смерть: зависимости, болезни, потери. Эти разрушения коснутся всех сфер жизни – неприятности начнут происходить и с самим человеком, и с его близкими, и с теми проектами, которыми он занят.

3. Сложности репродуктивной сферы. Смерть в доме не дает проявиться жизни – если в доме есть предметы, связанные со смертью, не стоит ожидать легких беременностей, вероятны выкидыши или рождение ребенка с патологиями развития.

4. Когда не происходит ничего и человек думает «да все это ерунда» – это значит, что отвечать за содеянное будут дети и внуки. И им будет совершенно не понятно, почему в их жизни постоянно происходят ужасные события.

Ситуация может еще усугубиться тем, что оскверняется могила известного человека, возможно, и обладавшего серьезной магической силой. Древние маги могли захоронить вместе с собой темные и разрушительные артефакты, наложить заклятия и т.п. Время может стереть физические упоминания об этом, но они все будут действовать.