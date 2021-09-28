Народные приметы на 29 сентября: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно обязательно сходить в баню, но нельзя отправляться в путешествия?

День Людмилы отмечается 29 сентября. Она была верующей христианкой, которая сделала много для своей религии и была за это убита.

История праздника

Людмила была сербкой по происхождению. Она вышла замуж за чешского князя Боривоя и переехала в его страну. Там супруги познакомились с Мефодием и приняли христианство. Они сделали много для своей религии, в том числе построили первую церковь.

После смерти Боривоя Людмила вела спокойную и праведную жизнь. Тогда на престоле правил ее внук, а его мать Драгомира, которая проповедовала язычество, решила распространить в стране свою веру. Она дала приказ слугам, чтобы они убили Людмилу. Позже план привели в действие.

Людмилу похоронили в Течине у городской стены. Источники утверждают, что около ее могилы происходили чудеса – являлись горящие свечи и происходили другие странные вещи. Позже ее мощи перенесли в Прагу и причислили к лику святых. Людмила считается покровительницей Чехии.

Что можно делать

По традиции в этот день гадали на птичьих костях. Например, брали куриную кость и смотрели, какой будет зима. Если она толстая, и на ней было много жира, значит зима будет холодная, сообщает Алтайская правда.

В древности 29 сентября нужно было сходить всей семьей в баню. Считалось, что тот, кто попарится в бане, не будет болеть весь год. Только будьте внимательны и не берите чужой веник, иначе возьмете на себя недуги другого человека.

Что нельзя делать

В Людмилин день нельзя совершать длительные поездки. Они будут неудачными или человеку грозит обострение болезней.

Начинать что-то в этот день было дурным знаком. Нельзя выходить на работу, покупать абонемент в тренажерный зал, подписывать важные документы и знакомиться с новыми людьми. Все это не увенчается успехом и может обернуться финансовыми потерями.