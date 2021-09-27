Как избавиться от прыщей с помощью утренней росы

Утренняя роса обладает целебной силой, но не все об этом знают.

Роса – это не обычные утренние капельки воды и не просто красивое явление природы.

Почему ее любили наши предки

Наши далекие предки называли росу «божьими слезами» и верили, что она обладает необыкновенной силой, поэтому собирали ее и использовали для оздоровления и различных магических обрядов. Росу пили, ей умывались, ходили по ней босиком и ни у кого не вызывала сомнений ее живительная сила.

С какими проблемами поможет справиться

В наше время далеко не каждый знает о том, что произойдет, если регулярно начать умываться росой. Я опросила нескольких биоэнергетиков и эзотериков, работающих с природными компонентами, как наиболее эффективно использовать росу и вот что они рассказали. Для того, чтобы избавиться от высыпаний на лице, сделать практически незаметными веснушки и пигментные пятна, нужно минимум месяц умываться росой, выпавшей на пшеничном или овсяном поле. Роса с этих же полей хорошо подходит для промывания глаз при различных заболеваниях. Никогда бы не подумала, что роса на разных растениях сильно отличается, однако, это так. Если вам необходимо вернуть коже хороший цвет, свежесть и бархатистость, нужно умываться росой, собранной с листьев любых растений, произрастающих в дубовой роще. Сентябрь – прекрасное время, когда вы еще успеете посредством умывания росой до первых заморозков избавиться от хронической усталости, плохого настроения и следов бессонницы на лице. Если это ваш случай, собирайте живительную влагу с листьев яблонь. Вы получите невероятный прилив энергии, если следующей весной начнете умываться росой с цветов этих чудесных деревьев. Чтобы получить максимальный эффект от росяных умываний, нужно на рассвете подойти к растению, окунуть лицо в скопившиеся капельки росы и, не вытирая их, подставить его под первые лучи солнца и дать влаге высохнуть, сообщает Вся магия.

Как снять с себя сглаз с помощью росы

А еще росу можно использовать для самостоятельного снятия порчи и сглаза. Рано утром до восхода солнца нужно выйти в поле, прочитать молитву «Отче наш», умыться росой, потом пропитать ей льняное полотенце и вытереться им, трижды прочитав заговор: «По полю зеленому пройду, росу соберу, порчу (сглаз) с себя сниму. Сила росы сильна, навсегда избавит меня от напасти. Да будет так.» После этого еще раз умойтесь росой и затем обязательно прополощите полотенце в проточной воде.

Верить ли в удивительную силу росы – решать вам. Глядя на то, как преобразилась моя кожа и насколько лучше я стала себя чувствовать, могу сказать, что она работает.