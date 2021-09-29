Моя подруга изменила свое отношение к деньгам, и они начали сыпаться на нее со всех сторон

Наш автор Диана Сабитова рассказывает, как ее подруга «выстраивала отношения» с деньгами.

«Прости, что встречаемся тут, хотелось бы в другом месте, но », – такими словами меня встретила бывшая однокурсница. Судьба раскидала нас по разным городам, но в Санкт-Петербург я приезжаю часто, и мы нашли время встретиться спустя почти 10 лет после выпуска. Мы сидим в маленькой, но уютной кофейне в спальном районе города, Маша держит на руках дочь и рассказывает про свою жизнь. Состоятельный поклонник, за которым она переехала в город на Неве, оставил ее с дочерью. Нет, для дочери он все-все покупает – дорогую одежду, коляску, даже готов оплатить няню, но наличными не дает Маше ни рубля, а счета из супермаркета строго контролирует – не купила ли она что-то лишнего. «Когда я кормила грудью, было проще, ведь мое питание – питание ребенка. Сейчас приходится отстаивать каждую баночку йогурта». Выход есть – идти работать. Маша пробует заниматься копирайтингом (наше гуманитарное образование это позволяет), заказы есть и отзывы хорошие, но То проблемы у заказчика, то проект срывается, то задачи интересные и она соглашается за символические деньги.

Спрашиваю у Маши: «А как ты считаешь, деньги – это хорошо?». Маша замирает, а потом морщиться и отвечает: «Это неизбежное зло, мы живем в материальном мире, мы вынуждены играть по этим правилам». Когда приходит время платить по счету, Маша достает из кармана скомканную купюру и, не глядя, кидает ее на поднос. Выглядит – как будто с брезгливостью отшвыривает. Я предлагаю помощь – Маша соглашается меня выслушать.

Рассказываю о том, что деньги – это тоже энергия и как мы к ним относимся – так и они относятся к нам. В Машином случае они просто проходят мимо. Вспоминаем, как к деньгам относились в Машиной семье (кстати, довольно состоявшихся и обеспеченных людей) – богатство нельзя демонстрировать, деньги портят людей и отношения, лучше быть честным, чем богатым. Начинаем размышлять, как такое возникло – были 90-е, много предательства и подстав, друг их семьи украл большую сумму денег.

Предлагаю поговорить с деньгами – так, как будто они живые люди. Сказать: «Я перестаю вас бояться. В моих руках вы будете нести добро и гармонию. Вы сделаете счастливыми меня и тех, кто рядом со мной». Договариваемся, что Маша будет следить за теми мыслями, которые у нее возникают про деньги – и отказываться от идей из серии «это зло». Просто останавливаться и проговаривать: «Я отказываюсь так думать. В моей жизни будет по-другому». На этом мы с Машей и расстались.

Спустя пару недель получила от нее первую ласточку – сообщение: «Помнишь того заказчика, который обанкротился? Позвонил, извинился, перевел сумму и предложил еще работу». Еще через дней десять: «Представляешь, папа Сони вдруг расщедрился и перевел денег «на булавки». Таких маленьких событий становилось все больше и больше, через полтора года Машу пригласили работать переводчиком в международную компанию, там, на переговорах, она познакомилась со своим будущим мужем. Сейчас, насколько мне известно, она не работает, у нее двое детей, живет на две страны, на финансовые трудности не жалуется.