Пять признаков того, что вам преподносят кармический урок

Что именно дают нам кармические уроки и почему их стоит усвоить?

Карма – пугающее слово. Но если разобраться, карма – это урок, тянущийся из прошлой жизни, который вам надо выучить в настоящей. Жизнь преподносит возможность разрешить кармический урок в виде жизненных ситуаций, а о том, чем же отличаются эти «кармические» ситуации, читайте в этом материале.

Ситуации повторяются

Если вы замечаете, что на вашем пути постоянно возникает одна и та же ситуация, задумайтесь. Скорее всего, вы и решаете (или не решаете) ее одним и тем же способом, и кармический урок остается невыученным. Например, то и дело вы конфликтуете с мужем, каждый раз не желая признавать, что он тоже в чем-то прав. Вероятно, ваш кармический урок – понять, что существует не только ваша точка зрения, и близкие люди имеют собственную, которую тоже нужно рассматривать и принимать во внимание.

Ситуация затрагивает вас глубоко

Ситуации кармического урока провоцируют яркие и порой очень тяжелые эмоции. Поскольку мы никак не можем изменить свое поведение и свое мышление в связи с проблемной ситуацией, негатив накапливается, и то, что вообще-то является просто кармическим уроком, заданием, которое надо выполнить, становится настоящим наказанием! И с каждый разом мы реагируем на него все более и более остро.

Вам встречаются похожие люди

Герои ваших ситуаций – либо один и тот же человек (родитель, муж, ребенок), либо очень похожие люди. Например, ваш кармический урок заключается в том, чтобы научиться помогать слабым, признавая эту слабость в себе. А вместо этого вы, скажем, раздражаетесь на старушек в магазине, которые медленно выбирают картошку и мешают вам быстрее взять то, что вам нужно.

Каждый раз вы чувствуете сопротивление

Сопротивление, которое возникает как раз для того, чтобы не пройти урок. Это наш ум пытается во что бы то ни стало остаться в привычной схеме, отстоять свои убеждение (пусть даже и неполезные) и выйти из ситуации, не изменившись. Сопротивление требует массы энергии, так что кармические уроки становятся еще более тяжелыми.

...и бессилие

Но это кажущееся бессилие – на самом деле все, что вам нужно сделать, это принять ситуацию и начать вести себя кардинально противоположным образом. Поменять внутренние установки, принять новое решение по поводу кармического урока, выучить его наконец!

И стать свободным. До следующего кармического урока!