Пять признаков того, что вам преподносят кармический урок

Что именно дают нам кармические уроки и почему их стоит усвоить?
Карма – пугающее слово. Но если разобраться, карма – это урок, тянущийся из прошлой жизни, который вам надо выучить в настоящей. Жизнь преподносит возможность разрешить кармический урок в виде жизненных ситуаций, а о том, чем же отличаются эти «кармические» ситуации, читайте в этом материале.
Если вы замечаете, что на вашем пути постоянно возникает одна и та же ситуация, задумайтесь. Скорее всего, вы и решаете (или не решаете) ее одним и тем же способом, и кармический урок остается невыученным. Например, то и дело вы конфликтуете с мужем, каждый раз не желая признавать, что он тоже в чем-то прав. Вероятно, ваш кармический урок – понять, что существует не только ваша точка зрения, и близкие люди имеют собственную, которую тоже нужно рассматривать и принимать во внимание.
Ситуации кармического урока провоцируют яркие и порой очень тяжелые эмоции. Поскольку мы никак не можем изменить свое поведение и свое мышление в связи с проблемной ситуацией, негатив накапливается, и то, что вообще-то является просто кармическим уроком, заданием, которое надо выполнить, становится настоящим наказанием! И с каждый разом мы реагируем на него все более и более остро.
Герои ваших ситуаций – либо один и тот же человек (родитель, муж, ребенок), либо очень похожие люди. Например, ваш кармический урок заключается в том, чтобы научиться помогать слабым, признавая эту слабость в себе. А вместо этого вы, скажем, раздражаетесь на старушек в магазине, которые медленно выбирают картошку и мешают вам быстрее взять то, что вам нужно.
Сопротивление, которое возникает как раз для того, чтобы не пройти урок. Это наш ум пытается во что бы то ни стало остаться в привычной схеме, отстоять свои убеждение (пусть даже и неполезные) и выйти из ситуации, не изменившись. Сопротивление требует массы энергии, так что кармические уроки становятся еще более тяжелыми.
Но это кажущееся бессилие – на самом деле все, что вам нужно сделать, это принять ситуацию и начать вести себя кардинально противоположным образом. Поменять внутренние установки, принять новое решение по поводу кармического урока, выучить его наконец!
И стать свободным. До следующего кармического урока!