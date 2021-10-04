Народные приметы на 4 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день стоит работать от зари до заката и как притянуть любовь в свою жизнь?

В этот день православные чтут память апостола Кодрата Афинского. Особое внимание нужно уделить работе и тем людям, которые находятся у вас в подчинении. В народе отмечали день Кондрата да Ипата. В честь еще двух мучеников – Ипатия и Андрея.

История праздника

Апостол Кодрат жил в I веке нашей эры. Будучи апостолом, он был свидетелем смерти Иисуса Христа, а после тех событий начал проповедовать христианство в Греции. Он обратил в веру множество язычников, но его поймали и пытались забить камнями. Благодаря своей вере он смог выжить, но его посадили в темницу. В ней он просидел до самой гибели – его заморили голодом.

Ипатий был епископом, а Андрей – священником. Они защищали иконы от уничтожения язычниками. Их поймал император Лев Исаврянин и попытался переубедить христиан, но они были непреклонны. Тогда их бросили в темницу в надежде, что они передумают. Андрей и Ипатий не отказались от своей веры, за что и лишились жизни.

Что можно делать

На Руси праздник считался днем плодородия и земледелия, поэтому в этот день все усердно работали. Считалось, что человек, который весь день проведет за делом, будет богатым весь год.

Многие были уверены, что Кондрат и Ипат «помогают богатеть богатым», поэтому этот день также важен для начальников и людей, которые руководят другими. В древности было принято угощать всех своих подчиненных кашей. Поэтому, если вы руководите людьми, уделите им сегодня особое внимание и предложите собрать стол. Все это поможет добиться успехов в своем деле, сообщает Бийский рабочий.

Что нельзя делать

Ни в коем случае нельзя ругаться и проявлять негативные эмоции на работе. Это касается и начальников, и подчиненных. Оставьте на следующий день все интриги и сплетни. Недостойное поведение на работе может обернуться увольнением или крахом бизнеса.

В этот день девушкам нельзя оставлять бардак в доме и на рабочем столе. На Руси в этот праздник проходили «дворы» – мероприятие, на котором люди ходили по деревне и смотрели, к кому пойдут свататься. Чем чище двор, тем выше был шанс невесты на выданье. Поэтому, если вы еще не замужем, не оставляйте сегодня бардак дома.