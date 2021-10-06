Как очиститься от кармических проблем своего рода

Наш автор Диана Сабитова рассказала, как избавиться от многих проблем, которые

Мы с Катей познакомились с родовой кармой в середине нулевых – на одном эзотерическом семинаре.

Там рассказали о том, что наши проблемы (мало денег, болезни и, конечно же, отсутствие личной жизни) – это следствие того, что наши предки что-то сделали не так. Например, изменяли своим супругам, воровали, подставляли .У Кати, когда она услышала про обиженных любовниц и преданных жен, сразу случился инсайд. Дело в том, что папа Кати много гулял и особо этого не скрывал. Катина мама закрывала на это глаза – ее отец поступал примерно так же. Только мы, будучи подростками, удивлялись и даже пытались по-детски «мстить» – однажды изрисовали помадой машину очередной пассии Катиного папы.

Мы решили, что кто-то из Катиных предков мог жениться не по любви и всю жизнь страдал, а его страдания продолжают проявляться через потомков. Как выйти из этой ситуации? Нам предложили индивидуальную консультация мастера (за очень большие деньги) или же самостоятельную работу – 40 дней молитвы за весь род.

И нужно молиться за каждого предка до 7 колена: за отца, мать, дедушку по матери, дедушку по отцу, бабушку по матери и бабушку по отцу и т.д. Если имена не известны, надо говорить о его месте в роду: прадедушка по материнской линии, дедушка моей матери. Слова были такие: «Я благодарю за жизнь и принимаю моего предка (имя, место в роду), прошу его благословения».

По словам Кати, потратившей много времени и душевных сил на эту работу, ей стало намного легче. Она смогла понять и простить своих родителей. Через пару недель после окончания этих 40 дней Кате пришлось ехать в другой город – умерла двоюродная бабушка. На поминках она встретила своего будущего мужа. Выходит, род помог Кате встретиться с мужем и создать семью. С тех пор прошло лет 15, они переехали в Москву и живут хорошо, в изменах не замечены, есть двое детей. Мы уверены – те 40 дней помогли Кате и добавили ее роду гармонии и сил на процветание.