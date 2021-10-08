Как умершие связываются с живыми, чтобы утешить и указать на правильный путь

Кто может связаться с мертвыми и как душа выходит на диалог?

Должно быть, многих потрясла трагическая история ухода из жизни жены Прохора Шаляпина. Казалось бы, у молодоженов есть все – деньги, успех, любовь и только счастливое будущее впереди. Но болезнь решила иначе, оставив после себя вопросы, на которые нет ответов. Прохор, как и другие люди, потерявшие близких, рассказывает о своей потери и задается вопросом – все ли я сделал правильно, ну упустил ли возможность помочь? Мог ли я сделать что-то, чтобы ситуация развернулась иначе? Его осуждают за то, что он задает эти вопросы публично, не скрывает своего горя, но тысячи людей в подобной ситуации мучаются такими же вопросами, но хранят их в себе или доверяют близкому кругу.

Зачем связываться с мертвыми

Дело в том, что когда человек горюет, ему очень важно услышать «ты ни в чем не виноват». Человек ушел просто потому, что пришло его время. Но еще важнее – услышать эти слова от самого умершего – именно с таким вопросом обращаются к экстрасенсам и медиумам.

Как получить ответ

Но будет ли получен ответ? Контакт с тонким миром пробовали наладить и ученые, например Никола Тесла, говорил о том, что проводит подобные эксперименты. Кроме того, есть данные от людей, переживших клиническую смерть – они говорят о других душах, которые видели в виде сгустков энергии или прозрачных тел, а значит, кто-то точно остается и ждет.

Через медиумов, сны, знаки ответы тоже приходят. Иногда их ждут годами и десятилетиями, иногда это происходит мгновенно. Не всегда душа умершего готова выйти на контакт немедленно.

Стоит ли проживать всю жизнь в ожидании встречи с умершем, торопить ее или все же лучше его отпустить? Те, кто работает проводниками между миром живых и мертвых, скажут – «когда разговор состоится, обещания будут даны, появится много энергии, благость и желание держать другого человека отступит». Придет успокоение и понимание, что все случилось правильно, в свое время. Но в наших силах облегчить горе того, кто проживает потерю, просто сказав ему о том, что твоей вины в произошедшем нет.