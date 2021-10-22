Народные приметы на 23 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день запрещено делать покупки и подметать пол?

Православные христиане 23 октября чтут память брата и сестры Евлампия и Евлампии. Они были мучениками, которые погибли от рук язычников во времена императора Максимиана. На Руси считалось, что в этот день нужно восстанавливать свою жизненную энергию.

История праздника

Евлампия и Евлампий были глубоко верующими христианами, поэтому во времена гонений они скрывались в горах, пустынях и других безлюдных местах. Однако Евлампия схватили и привели к императору. Долгое время его хотели заставить отказаться от веры, но он был непреклонен и даже во время пыток раны на его теле заживали, сообщает Православная энциклопедия.

Однажды он заявил язычникам, что хочет показать силу своего Бога. Его привели в языческий храм и во время его молитвы один из языческих идолов упал и разбился. Так ему удалось заставить неверующих принять его сторону.

Евлампия, узнав о тяжелой судьбе брата, присоединилась к нему. Их подвергли телесным пыткам, но с ними продолжали происходить чудеса, что заставляло людей принимать христианство. В итоге и брат, и сестра погибли за свою веру.

Что можно делать

У женщин на Руси было принято в этот день выходить с утра на улицу и умываться холодной водой из ручья, чтобы сохранить молодость. Вытереть лицо нужно было опавшими листьями. Считалось, что так можно было забрать у природы жизненную силу себе.

К полудню устраивали пышные застолья. Несколько семей собирались и накрывали на стол. Чем он был богаче, тем больше счастья сулили семьям в будущем году. Глубоко верующие люди старались придерживаться сухоядения и употребляли в пищу блюда растительного происхождения: сухофрукты, орехи, фрукты, овощи и хлеб.

Что нельзя делать

В этот день запрещено было жениться и выходить замуж. Семья, которая появилась 23 октября, обречена на развод. Также стоит воздержаться от любых начинаний.

Не стоит покупать новые вещи 23 октября, это касается и одежды. Все покупки, сделанные в этот день, не принесут счастья и удовлетворения. Техника сломается, обувь износится, а одежда разонравится, поэтому лучше отложить серьезные приобретения на другой день.

Запрещено подметать пол во всем доме, только если это не критически важно. Если начать убирать полы, то можно вымести из дома счастье, здоровье и богатство.