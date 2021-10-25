Рассказываю, как я избавилась от одиночества и получила повышение с помощью стакана воды

Каким образом можно притянуть в свою жизнь деньги и любовь с помощью воды?

Каждая женщина хотя бы однажды оказывалась в ситуации, когда личная жизнь не складывается, а в остальных сферах тоже застой. От всего происходящего сложно не впасть в уныние, а что делать – непонятно. Однажды в таком положении оказалась и я. Поскольку я давно интересуюсь эзотерическими практиками, я решила поискать нестандартные способы решения. Сегодня хочу поделиться с вами своими «находками», которые позволили мне в кратчайшие сроки решить сразу две проблемы.

Почему именно вода

Большинство людей вряд ли поверят, что простой стакан воды может поправить сложную жизненную ситуацию. В эзотерике же вода является носителем «женской» энергии и ее мощным проводником, поэтому часто используется в различных практиках и ритуалах, проводимых женщинами. Обряды с водой считаются одними из самых эффективных и при этом безопасных. Чтобы они работали правильно, необходимо учитывать время их проведения: обряды на деньги и карьерный рост важно проводить на растущей луне, а на налаживание личной жизни – в полнолуние.

Как провести обряд

Для получения качественного результата важно взять «правильную» воду. Часто нет возможности использовать воду из природного источника, поэтому, налив ее из крана, дайте воде отстояться сутки. После этого нагрейте, не доводя до кипения, остудите и заморозьте в морозильной камере. Получившийся лед растопите не раньше, чем через 24 часа, а получившуюся талую воду используйте для обрядов. Для избавления от одиночества лучшее время полнолуние, а если это будет ночь на субботу или на воскресенье – то это самое магическое время. Налейте воду в стакан, поставьте его в лунный свет и дайте постоять хотя бы 15 минут. Прошепчите над стаканом: «Магическую воду выпиваю, суженного к себе призываю». Отпейте 3 глотка, капните по 3 капли на каждый угол кровати, а оставшейся водой умойтесь и сполосните руки, «смывая» одиночество и дайте воде высохнуть, стоя в лунном свете. После этого сразу ложитесь спать. Время «срабатывания» ритуала – до 3 месяцев. Я встретила своего мужчину через 3 недели после ритуала и решила, не откладывая в долгий ящик, применить магию для улучшения карьеры. Для этого принесите с работы любую вещь и, дождавшись растущей луны, положите ее рядом со стаканом с водой в лунный свет. Прошепчите над ним «Стакан воды выпиваю, дверь успеху открываю, новую должность на себя примеряю. Да будет так.» Выпейте воду, ложитесь спать, оставив стакан и вещь в лунном свете. Утром отнесите эту вещь на работу и оставьте там, чтобы никто не мог ее взять до момента вашего повышения. Меня назначили на новую должность через месяц.

Желаю вам скорее избавиться от одиночества и продвинуться по карьерной лестнице.