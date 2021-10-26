Моя подруга прочла этот заговор и тут же нашла мужчину

Наш автор Диана Сабитова рассказывает, как притянуть в свою жизнь вторую половинку.

Проблема «не тех мужчин» встречается очень часто. С виду нормальный человек, но, узнав поближе, открывается неприятное прошлое.

Такая история случилась с моей подругой Олесей. Дело было на третьем курсе, она плакала в курилке после очередного расставания. Ее бойфренд, солист начинающей рок-группы объявил, что она ему «не подходит», поэтому серьезных отношений быть не может, но, если Олеся очень хочет, они могут остаться «друзьями». В переводе с его языка это означало – он будет приходить к ней домой, есть ее еду, заниматься с ней сексом, а на утро уходить. И кстати, не стоит Олесе ревновать к его немногочисленным фанаткам – это добавляет популярности. Олеся отказалась и плакала с нами от обиды и злости – этот товарищ еще и умудрился взять в долг много денег и возвращать не собирался, уверяя, что она их ему «подарила».

Я предложила разорвать энергетическую связь с ним, что мы и сделали в ближайший вечер. Олесе стало значительно лучше, но доверие к мужчинам было потеряно.

Я предложила призвать достойного мужчину, перелопатила кучу книг и обнаружила вот такой заговор. Нужно найти березу, обнять ее или хотя бы прикоснуться рукой (это древний обычай, дерево олицетворяет женское начало) и три раза произнести: «Красавица березка, помоги мне встретить любовь и замужество. Как парами птицы гнезда вьют, так и я хочу гнездышко свое. Стану я женой хорошей и пригожей, не будет супруг на меня жаловаться».

К счастью, берез в средней полосе России растет много, оделись мы потеплее (дело было под Новый год) и пошли в ближайший парк, к березе. Олеся сказала, что ей сразу стало радостно и легко. А весной, в марте, на концерте она познакомилась с Димой, который спустя пару лет стал ее мужем. Сейчас у них двое детей, старшая дочь уже подросток.