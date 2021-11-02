Что нужно делать в день рождения умершего родственника

Церковь и психологи рассказали, нужно ли отмечать этот день.

Утрата близкого человека – всегда огромное горе для его семьи и друзей. Принято считать днем памяти его день смерти, когда родственники посещают его могилу и собираются на поминки. Покойника часто вспоминают и в день его рождения, так как для семьи это тоже памятная дата, но не все знают, что нужно делать, чтобы правильно почтить его память.

Нужно ли праздновать

В православии день рождения для умершего не имеет никакого смысла. В древности его даже не записывали – ставили год, а при смерти уже записывали точную дату. Дело в том, что день рождения связан с тем временем, которое человек проводил на земле, а теперь его душа ушла в другой мир, поэтому важна другая памятная дата – ту, в которую он переродился.

Что говорит об этом церковь

В ветхозаветной «Книге Екклесиаста или Проповедника» существует фраза, которая наиболее точно описывает позицию православной церкви на этот счет: "Доброе имя лучше благовонного масла, день смерти лучше дня рождения".

Однако эксперты уверены, что если вы придете на могилу, возложите цветы и поставите свечку за упокой, то ничего страшного не произойдет. Вы вольны делать это, когда вам угодно. Однако как-то отмечать день рождения и собирать стол, а уж тем более веселиться, священники не рекомендуют.

Что думают психологи

Психологи же говорят, что лучше всего отметить день рождения и собрать близких погибшего только в первый год после его смерти. Если делать так каждый раз, то можно не смириться с утратой, и тогда стадии проживания горя перетекут в замкнутый круг. Если день рождения близкого для вас важен, то можно отпраздновать, ведь смириться с тем, что дата, которую вы привыкли отмечать, перестала быть таковой, очень тяжело.

Психологи говорят, что если вы стремитесь отметить день рождения умершего, значит вы еще не приняли то, что его нет рядом с вами. В первые несколько лет после утраты это считается нормой, но если это происходит постоянно, то стоит обратиться за помощью к специалисту.

В любом случае, и психологи, и священники сходятся во мнении, что не надо горевать в день рождения умершего. Наполните его светлыми эмоциями и хорошими воспоминаниями об усопшем.