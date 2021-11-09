Что могут рассказать о человеке редкие линии на ладони

Хиромант уточнила, какие линии помогут определить порчу и сглаз.

Наверное, многие слышали, что на ладонях изображается судьба человека: продолжительность жизни, состояние здоровья, возможности вступления в брак, материальные блага. Но это далеко не единственная информация, которую мы можем получить, анализируя линии на ладонях человека. Например, линии могут рассказать нам о порче и проклятье – если вдруг таковые были произведены в адрес человека. Для этого есть специальные знаки.

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Во-первых, это линия проклятия (рис. 1). Если вы обнаружили ее у себя, не стоит пугаться, стоит обратиться к специалисту, чтобы это проклятье снять. Скорее всего, оно – родовое, поэтому лучше для начала навести справки о том, мог ли кто-то из ваших предков обидеть, предать, обокрасть или даже убить человека. Нет ли в вашем роду деяний, за которые вам невольно приходится расплачиваться?

Не менее интересна для нас и линия влияния не судьбу (рис. 2) – показатель того, что кто-то вмешивается или вмешивался в ход вашей жизни. Произойти это могло через обращение к магам и колдунами – все то же наведение порчи, проклятия. Но так же это могла быть и «самодеятельность» – кто-то, наделенный способностями,не зная своей силы, сгоряча пожелал плохого, вот оно и случилось.

Можно ли попробовать разобраться с этим самостоятельно? Для этого нужно вспомнить всех тех, кому вы могли перейти дорогу. Если ничего не приходит в голову, сесть, расслабиться и обратиться к высшим силам: «Покажите мне того, кто встал на моем пути», и просто ждать. Тот, чей образ придет, – с тем и придется работать.

Работать – значит визуализировать связи, которые могут быть между вами, представлять, как они рвутся, исчезают, растворяются.

Мысленно обратитесь к человеку со словами: «Отдаю твое, забираю свое. Нет твоей власти надо мной!». Возможно, вам придут какие-то еще слова: вы вспомните старые обиды или, наоборот, слова благодарности. Их тоже стоит произнести.

Если вы почувствуете радость и спокойствие, прилив сил, значит вам удалось решить проблему. А еще одно доказательство вы можете получить спустя некоторое время – если эти линии начнут становиться тоньше, а то и вовсе исчезнут с рисунка на ладони.