Правдивая чихалка на понедельник по времени чиха

Наши предки были уверены, что чихание нападает тогда, когда человек говорит правдивые вещи, «глаголет истину».

На первый взгляд в чихающей личности нет ничего необычного, но мы продолжаем считать, что чих по время разговора подтверждает правильность мысли.

А при чихе в процессе обдумывания идеи, будьте уверены, рядом удача, которая сопутствует вам. На многолетних наблюдениях основана и чихалка по времени и дням недели. С ее помощью вы сможете раскрыть тайны мироздания и понять, к чему быть готовым.

Особенности понедельника

Понедельник — день тяжелый. Это связано с началом трудовой недели, когда после приятных выходных сложно настроиться на трудовой процесс и перейти на рабочие будни. Но, анализируя правдивую чихалку по времени, можно заметить, что там мало неприятных предсказаний. В основном все они затрагивают любовные и романтические отношения, дружеские встречи и признания в любви. Так что чихайте на здоровье и отмечайте время чиха, чтобы расшифровать послание.

Это интересно. Понедельник не случайно считается тяжелым днем. В начале недели все ощущают встревоженность, обычно люди сонливы и медлительны. Психологи связывают это с необходимостью принимать решения, общаться с нежелательными людьми на работе.

Поэтому в первый день недели следует быть осторожными, заранее планировать распорядок дня. Особенную внимательность необходимо проявлять тем, кто по долгу службы сталкивается с финансовыми задачами или материальными ценностями. Интересно и негласное правило рынка — понедельник считается «не базарным» временем, которое не принесет удачу ни покупателям, ни продавцам.

Чихалка на понедельник

Предсказания по чихам не несут негатива, особенно они благоприятны для людей, родившихся в этот день. Время для них пройдет на приподнятой волне, удача станет улыбаться и благоволить. А негативные приметы по предсказаниям чихалки обойдут стороной.

Удачным день становится и для лиц, родившихся под созвездием Рыбы и Рака, причем именно на понедельник этим людям стоит планировать что-то важное как в личной жизни, так и в делах. А что ожидает, вы узнаете из нашей правдивой чихалки.

Ночная чихалка: 00.00-06.00

В гадании предсказания расписаны на каждый час. Это дает возможность точнее понять, к чему подготовиться, чтобы использовать шансы, которые дает судьба. Если вы чутко спите, то обязательно зафиксируйте время чиха, чтобы поутру посмотреть, что это значит:

00.00-00.01. Вас ждет удачный предстоящий день, как мужчин, так и женщин. Удача коснется любовной сферы. Вам уготована встреча с будущей второй половинкой, но произойдет это ближе к вечеру, возможно, что по дороге с работы домой. Так что будьте начеку и не упустите возможность с головой окунуться в волнующие романтичные переживания. Жизнь прекрасна и понедельник только доказывает это. 01.00-02.00. Готовьтесь к приятному известию! Новость становится универсальной, то есть, может затронуть как личную жизнь, так и рабочую. Что это будет — приказ о повышении по службе, пересмотр зарплаты в сторону повышения или просто милое любовное послание, вы узнаете позже. Но не упустите шанс, судьба дает великолепные возможности не часто. 02.00-03.00. А вот такой чих полностью посвящен любовной сфере. Вас ждет невероятная куча комплиментов, причем не только от представителей противоположного, но и своего пола, что очень приятно, учитывая, что женщины редко искренне хвалят внешний облик подруг, а тем более соперниц. Наступает именно такое время, когда похвальба становится не искусственной, а идущей от души. 03.00-04.00. Предсказание также касается любовной сферы. На этот раз вам предстоит окунуться в приятный флирт, причем на протяжении практически всего дня. Но не теряйте голову! Во-первых, это навредит работе, а во-вторых может и скомпрометировать вас в глазах руководства. Особенно это касается женщин, которым предсказание настоятельно советует не терять голову и держаться крайне осмотрительно. Помните, для неприятных сплетен достаточно маленькой искорки, а справиться с бушующим пламенем будет очень сложно. 04.00-05.00. Чихание в эти часы утверждает, что вам не хватает общения с противоположным полом. Причем, это базируется на отсутствии собственной решимости. Не нужно сдерживать себя в эмоциональном плане, стоит брать инициативу в свои руки. Ведь хорошие и порядочные мужчины на дороге не валяются, а вам судьба предоставляет именно такой шанс — познакомиться с надежным человеком, который сможет стать оплотом и крепким плечом в будущем. 05.00-06.00. Чихалка-предупреждение. Вы в последнее время совершенно не держите язык за зубами! А ведь вам доверили некую тайну в надежде на ее полную безопасность. Не вздумайте сплетничать и рассказывать сокровенные планы, интерес слушателей обернется против вас. Так что возьмите себя в руки и сделайте все возможное и невозможное, чтобы сохранить тайну в секрете, иначе такая инициатива сыграет с вами злую шутку, судьба может не только награждать и радовать, но и наказывать.

В ночной чихалке все расписано по часам. Но далеко не всегда спящий человек способен осознать и зафиксировать час чиха, обычно мы продолжаем сладко спать дальше. Тем, кто не успел понять, когда именно он чихнул, не стоит переживать. Ночная чихалка на понедельник не имеет резко негативных предсказаний. Впереди очередной чудесный день, который принесет удовольствие и радость от общения с коллегами и друзьями.

Это интересно. А вы знали, что чихание в понедельник только на Руси предвещало благополучные события? Например, в странах Европы такой чих означает дурное предзнаменование, которое пророчит чихнувшему трудности и потери. Но мы живем на Руси, а это значит, что с нами ничего плохого не случится!

Если вы прочитали в предсказаниях нечто негативное, не волнуйтесь. Нейтрализовать нехорошее предзнаменование очень просто. Для этого следует умыться холодной проточной водой и представить, что весь негатив переходит на воду и благополучно утекает в сливное отверстие.

Утренняя чихалка: 06.00-12.00

Утренняя чихалка понедельника не сулит ничего плохого, но может и предупреждать, советуя, как себя правильно вести, чтобы не столкнуться с крупными неприятностями. Много зависит от времени чиха:

1. 06.00-07.00. Чих в это время относится к абсолютно нейтральным. Как ни странно, но предсказание не предвещает ничего для чихнувшего. Так что не волнуйтесь и спокойно собирайтесь на работу. День не будет сложным и пройдет в обычном и привычном ритме.

2. 07.00-08.00. А вот этот чих уже несет за особой определенное предзнаменование. Вам предстоит встречать гостя (или гостью). Причем этот визит будет совершенно незапланированным как для вас, так и для визитера. Но будьте начеку, судьба не зря подталкивает определенного человека к знакомству с вами, вполне возможно, что сегодня в течения дня или вечера на пороге вашего дома будет стоять вторая и такая долгожданная половинка. Не упустите шанс и обязательно познакомьтесь с неожиданным посетителем.

3. 08.00-09.00. Вы знаете о своем тайном поклоннике? Или догадываетесь, что имеется воздыхатель? Пришло время всему тайному стать явным. Кстати, этот поклонник — человек с волосами светлого оттенка. Есть у вас такой коллега на работе? Ждите от него приглашения на свидание и не отказывайте! Вас ожидает приятный вечер в компании с добропорядочным человеком, который испытывает к вам пылкие чувства. Впереди новый роман, а вот чем он закончится — дружбой или походом в ЗАГС, покажет время.

4. 09.00-10.00. Предсказания не могут все время быть хорошими. Вот и это послание скорее относится к негативным. Вам предстоят ссоры с близкими людьми и даже получение некоего дурного известия. Оно может прийти как от второй половинки, так и от родственников, друзей, коллег. Откуда ждать беду, покажет время. Но будьте начеку и заранее настройте себя на позитив, ведь все, что ни делается — к лучшему. Ссоры всегда кратковременны, и они дают возможность проанализировать собственные поступки и исправить их. Ну а после ссор всегда следует примирение.

5. 10.00-11.00. Чихание в этот промежуток времени намного приятнее. Еще бы, ведь вас ждет сегодня признание в любви! Причем от мужчины, которому вы симпатизируете и сами. Все складывается удачно для создания гармоничного союза двух любящих сердец. Причем признание, а может даже и приглашение выйти замуж пройдет в романтичной и волшебной атмосфере со своей второй половинкой. Вы не забудете этот день никогда!

6. 11.00-12.00. Для женщин это означает приятную встречу с молодым человеком, который восхищается вами и давно мечтает о знакомстве. Его время пришло, а вам предстоит подумать, стоит ли с головой окунаться в бурный роман или продолжать жить спокойной, но и скучной жизнью. Подумайте, может стоит разнообразить привычные будни романтикой и чувственными отношениями? Для мужчин чих в это время также несет благоприятное известие, которое коснется получения приятного сюрприза от подруги, милого, неожиданного и веселого.

Если вы пропустили момент чиха и не можете припомнить точное время, не расстраивайтесь. Чихание в утренние часы понедельника сулит позитивные эмоции. Возможно, вы их получите от предстоящей встречи с приятелями в кафе или от похода в гости. Не отказывайтесь от общения и берите от жизни все, что она вам преподносит.

Это интересно. Вы знаете, что жители азиатских стран стараются не чихать и делают все возможное, чтобы предотвратить это. У азиатов считается, что желание чихнуть появляется при приближении к человеку мрачных сил, которые таким образом помечают свою жертву. Зато жители Древней Греции наоборот относили чихание к знамениям божеств, которые давали понять чихнувшему, что тот находится у них под защитой.

Кстати, если вы готовитесь куда-то выйти их дома и чихнете буквально на пороге, остановитесь и выждите несколько минут. Заодно и проверьте, не забыли ли вы что-то — деньги, телефон, ключи, важные бумаги. Чихание предостерегает человека от возможных потерь, поэтому будьте предельно внимательны!

Дневная чихалка: 12.00-18.00

На Руси чихание в понедельник считается хорошей приметой. Это означало, что предыдущая неделя прошла благополучно, торговля шла успешно, все сделки заключались выгодно. По устоявшейся традиции и дневное чихание в понедельник несет благоприятные вести, но многое будет зависеть от времени чиха:

1. 12.00-13.00. Если вы чихнули в этот час, то пора начинать готовиться к романтическому свиданию. Вас пригласит туда мужчина, с которым вы уже встречаетесь. Обязательно согласитесь провести с ним вечер, ведь он станет волшебным. Не просто пройдет в прекрасной душевной обстановке, но и принесет немало сюрпризов. Как знать, может у вас будет встреча с человеком, который станет вашим мужем, ведь возлюбленный решит сделать вам предложение или пригласит в занимательное путешествие. О том, какой именно сюрприз он подготовил для вас, вы узнаете уже совсем скоро.

2. 13.00-14.00. Сюрпризы продолжаются! Об этом говорит чихание в обеденный час. Вам предстоит буквально на днях узнать очень приятное для себя известие. Причем, оно может исходить и от начальства. Кстати, если вы чихнули в процессе приема пищи, то новость действительно будет касаться рабочих отношений (например, повышение по службе или увеличение оклада). В любой другой момент приятное известие затронет личные отношения, конечно, только с благоприятной стороны.

3. 14.00-15.00. У вас есть мечта, которую вы долго лелеяли и уже не надеялись, что она сбудется? Наступает пора выполнения самых заветных желаний! И коснутся они личных отношений. А именно даст вам возможность на свидание с любимым человеком. Знайте, что ваше чувство полностью взаимное, о чем вы сможете убедиться из разговора с ним. Судьба преподносит вам долгожданное женское счастье — почувствовать себя любимой и бесценной. Воспользуйтесь этим очень приятным и неожиданным сюрпризом!

4. 15.00-16.00. Вам придется переживать, расстройство принесет ваша вторая половинка. Предстоит пережить некое неприятное известие от возлюбленного (или возлюбленной). Если вы не умете сопереживать и сочувствовать, срочно обучайтесь этому умению. От вас понадобится именно поддержка, участие и внимание. У вашей второй половинки наступают не самые лучшие времена и единственное, чем вы сможете помочь — это быть рядом, обеспечив крепкий и надежный тыл.

5. 16.00-17.00. Ближе к вечеру понедельника чихание означает неприятности. Это может произойти как дома, с родственниками, так и затронуть рабочие моменты. Вы все успели сделать на работе? Закрыть отчет, оформить договор, провести финансы? Если на службе дела обстоят чисто и гладко, приготовьтесь к неким неприятным сюрпризам от домашних и присмотритесь к своему окружению. Но не падайте духом и не расстраивайтесь, ведь из любой ситуации всегда есть выход.

6. 17.00-18.00. Работа окончена и впереди приятный и неожиданный веселый вечер. Именно об этом говорит чихание в последние часы на службе. Знайте, что сегодняшний вечер лучше провести в веселой компании, а не дома перед телевизором. Сериал никуда от вас не денется, а вот встреча с мужчиной мечты может пройти мимо. Но он никуда не денется, ведь вы обязательно примете приглашение в гости или кафе на встречу с друзьями. Приведите себя в идеальный порядок и приготовьтесь к новому романтическому знакомству, в котором вас ждут признания в любви.

Понедельник все же день тяжелый. Именно в начале недели на работе случаются авралы. И вполне возможно, что вы не успеете зафиксировать время чиха. Не печальтесь. У нас есть и общее предсказание для тех, кто чихнул в этот день днем. А означает оно получение неких важных сообщений, конечно, только приятных!

Это интересно. Понедельник находится под покровительством Луны, которая считается женским знаком. Поэтому это время идеально для заведения новых знакомств и упрочнения любовных отношений.

Но не стоит именно в этот день недели начинать новые дела и завершать текущие. Кончено, это не строгое правило, требующее неукоснительного исполнения. Просто прислушайтесь к советам и используйте рекомендации для формирования внутренней гармонии. Понедельник — день таинств и мистики, оставьте его не для рабочих моментов, а для самосозерцания. И обязательно обращайте внимание на любую мелочь, все происходит не просто так, а несет сакральный смысл.

Вечерняя чихалка: 18.00-24.00

Вы помните главный закон понедельника? Лучше не продавать, не покупать, не заключать договора. Но даже если вы что-то и сделали из этого списка, переживать не стоит, все образуется и рано или поздно встанет на привычные рельсы. А вот чихать в понедельник можно и нужно обязательно, особенно по вечерам, ведь такие чихи не несут за собой опасных последствий, более того, практически все они благоприятные:

1. 18.00-19.00. Предсказание сулит спокойный и тихий вечер в окружении близких, в этот день будут уютные посиделки перед телевизором с чашечкой ароматного кофе. Впереди новое время, которое вам предстоит встретить во всеоружии, а вечер понедельника отдайте приятным мыслям и положительным эмоциям. Нам так не хватает тишины и уюта в повседневной жизни.

2. 19.00-20.00. Оставьте раздражительность, которую вы испытываете по отношению ко второй половинке! Недалеко и до крупной ссоры с любимым человеком. Это чихалка-предупреждение, что вам пора пересмотреть собственный характер и изменить его в лучшую сторону, воспитав терпимость и умение понимать. Именно этого не хватает в личной жизни, которая буквально трещит по швам. А если вы не поправите ситуацию, то близок полный разлад в отношениях и расставание.

3. 20.00-21.00. Чихалка говорит о том, что в вас кто-то влюблен и пытается всеми силами донести это. Каким образом? Шуточные послания-сообщения по телефону, улыбка, взгляды, кинутые искоса — вы сталкиваетесь с такими знаками внимания на работе или учебе? Знайте, этот мужчина уже совсем скоро предложит вам свидание, соглашаться или нет — ваше право. Если вы находитесь в поиске, перед вами открываются радужные перспективы выстроить новую прочную пару.

4. 21.00-22.00. Чихалка обещает приятный сон, в котором вас посетит мужчина мечты. Волшебные сновидения унесут с собой неприятности, которые принес понедельник и зарядят вас позитивом на всю оставшуюся неделю. Кстати, попробуйте запомнить лицо, которое вам приснится, совсем скоро вы повстречаете его наяву, а возможно и познакомитесь. Но придется сделать первый шаг навстречу вам самим.

5. 22.00-23.00. Не менее радостную новость несет с собой и чихание поздним вечером. Оно предвещает получение приятного сюрприза. Что это будет — послание от любимого или радостная новость по работе, вы узнаете уже завтра. В любом случае новость окажется благоприятной и принесет немало минут удовольствия. Особенно она придется по вкусу смелым личностям, которые не боятся рисковать и пускаться навстречу приключениям.

6. 23.00-24.00. Если вы расчихались в это позднее время и чихнули несколько раз подряд, нужно подумать о завтрашнем дне.

А именно о рабочих моментах — чих в это время несет не самые приятные впечатления, скорее небольшие расстройства, которые случатся завтра на работе. Поэтому будьте внимательны и выполняйте свои служебные обязанности с максимальной ответственностью, тогда все неприятности обойдут вас стороной.

Заканчивается понедельник, лунный день, таинственный и мистический. Если вы не успели посмотреть на часы во время вечернего чихания, можем вас порадовать. Общее предсказание по дням недели и часам очень благоприятно. Вам нужно как следует отдохнуть, продумать тщательно план действий на вторник и подготовиться к новому дню, так же полному сюрпризов, заманчивых предложений и веселых приключений.

Это интересно. Согласно народным поверьям, если вы чихнули несколько раз подряд в понедельник натощак, ждите материального вознаграждения. Чих на полный желудок сулит приятные изменения на любовном фронте и романтичные знакомства. Не игнорируйте эти знаки и будьте всегда во всеоружии.

Вам понравились предсказания понедельника? Теперь вы знаете, на что обратить внимание, что можно улучшить и усовершенствовать в собственном характере и своей жизни. Ну а поможет в этом наша уникальная чихалка по дням недели, собранная согласно старинным народным поверьям и подтвержденная опытом миллионов людей.

Удачи вам и терпения!