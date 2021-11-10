Чихалка на четверг по времени чиха с подробными предсказаниями

Чихалка — это прекрасный способ узнать, что с вами произойдет в ближайшем будущем. Гадать на чихалке очень просто. Нужно только зафиксировать точное время, когда вы чихнули, и посмотреть толкование.

Как пользоваться чихалкой по времени и дням недели?

Чихалка позволяет получить точное предсказание, что вас ожидает в ближайшем будущем. Каждый день недели имеет свое предназначение. Четверг — лучшее время для зарождения новых идей.

Чихалки по дням недели считаются более точными. Лучше пользоваться детальной, рассчитанной по часам расшифровкой.

Общее толкование чихания в этот день недели говорит о том, что вас ждет встреча с человеком, которому вы небезразличны. Чихание в четверг знаменует небольшие хлопоты, укрепление семейных и любовных отношений. Чихнуть в этот день — означает обзавестись новыми знакомыми, которые могут принести много пользы в будущем.

00.00 – 01.00

Чихалка говорит, что вас ждет свидание со старыми знакомыми, с которыми вы весело проведёте время. Даже не сомневайтесь — вам точно понравится, и вы получите массу положительных эмоций от этой встречи.

01.00 – 02.00

Чихнули в это время — ждите деловых переговоров с важным человеком с утра. К ним следует хорошенько подготовиться. Первое, что нужно сделать, это — позаботиться о внешнем виде. Продумайте свой образ до мелочей. Позаботьтесь о том, чтобы выглядеть строго и презентабельно. Не забудьте по прическу и макияж — вы должны быть сногсшибательны. «Встречают по одежке» — вот ваш девиз на ближайшее время.

02.00 – 03.00

Будьте готовы к тому, что в вашем окружении появится мужчина, которого вы очаруете. Новый знакомый будет постоянно искать встречи с вами и, вполне вероятно, даже захочет добиться вашей руки и сердца.

Если и для вас встреча с этим мужчиной выльется в сильное чувство, любовь с первого взгляда, можно попробовать построить с ним серьезные отношения. В противном случае дайте понять новому поклоннику, что не можете ответить ему взаимностью, поэтому ни о каких отношениях не может быть и речи.

03.00 – 04.00

Чихалка предостерегает: идите к своей цели до конца, не отступая ни на шаг. Действуйте строго в соответствии с планом и не вносите в него никаких изменений, как бы вам этого не хотелось.

Не волнуйтесь — вам удастся достичь поставленных целей и решить все стоящие перед вами задачи. Когда вы получите то, что хотели, то испытаете огромное удовольствие.

04.00 – 05.00

Вам предстоит встреча с любимым человеком, от которой лучше не отказываться, даже если вы себя плохо чувствуете или просто не хотите идти на свидание. Поверьте, вы после него будете просто порхать от счастья. Возлюбленный произведет на вас настолько яркое впечатление во время встречи, что вы станете относиться к нему ещё лучше.

05.00 – 06.00

Чихалка по времени суток предостерегает: не доверяйте новой знакомой, которая может подвести вас. Вы прекрасно понимаете, о ком идёт речь. Вы готовы полностью открыться перед новой подругой и поделиться с ней самыми сокровенными тайнами. Однако делать этого не стоит, если не хотите разочароваться.

Новая знакомая не настолько дружелюбно относится к вам, как этого хотелось бы. Она не хочет, чтобы у вас все было хорошо. Главное для нее — помешать вам стать счастливой. Поэтому вам нужно хорошенько присмотреться к «подруге»: вы сразу поймёте, почему не стоит ей слепо доверять.

06.00 – 07.00

Правдивая чихалка по времени суток говорит, что некая особа из вашего ближайшего окружения сильно вам завидует. Эта девушка старается сделать вам какую-нибудь гадость. Однако пока ей это не удается.

Совсем скоро станет известно, кто вставляет вам палки в колёса и всячески препятствует вашему успеху. Сделав соответствующие выводы, найдите в себе смелость прекратить отношения с этой подружкой. И запомните на будущее: счастье любит тишину. Поменьше рассказывайте о своих успехах, держите язык за зубами, и завистников в вашем окружении станет намного меньше.

07.00 – 08.00

Дневная чихалка на четверг говорит, что завтра вас ждет сюрприз. Будьте готовы к тому, что у вас случится поцелуй с человеком, к которому вы давно испытываете чувства.

Событие произойдет ближе к вечеру. Ваша задача — не сопротивляться и продемонстрировать мужчине, что ваши чувства взаимны. Иначе вы рискуете потерять нового поклонника, который, неправильно истолковав ваши действия, решит, что вам неприятны его ухаживания.

08.00 – 09.00

Вас ждет хорошая новость. Известие застанет вас врасплох, и может даже немного нарушить планы. Однако не стоит волноваться: все закончится благополучно. В любом случае вы будете приятно удивлены.

09.00 – 10.00

Будьте готовы к тому, что совсем скоро вы окажетесь на вечеринке в веселой компании. На мероприятии вас ждет знакомство с человеком, с которым в дальнейшем вы можете создать пару. Отношения с ним смогут даже перерасти в семейный союз. Поэтому стоит серьезно отнестись к этой судьбоносной встрече и хорошенько приготовиться к ней. Не упустите шанс приятно провести время и найти свою вторую половинку!

10.00 – 11.00

Чихалка говорит присмотреться к своему окружению. С вами уже много лет рука об руку идёт парень, которого вы считаете просто другом, но он испытывает совсем другие чувства по отношению к вам. Вы наверняка догадываетесь, о ком идёт речь, поскольку не раз замечали, с какой любовью он смотрит на вас. Если вы готовы перевести ваши отношения в другую, любовную плоскость, стоит рискнуть. Глупо упускать такой шанс! Парень без ума от вас, но боится признаваться в своих чувствах. Возьмите инициативу в свои руки — у вас точно все получится!

11.00 – 12.00

Парень, который давно вам снится, жаждет встречи с вами. Вам предстоит хлопотная подготовка к романтическому свиданию, которое перевернет вашу жизнь. В ближайшее время этот мужчина из ночных грез предложит вместе провести время и пригласит в ресторан.

Вам останется только сразить наповал кавалера. Подберите самый женственный наряд для свидания с этим парнем. Необходимо произвести на него только хорошее впечатление. Лучше одеться поскромнее, поэтому забудьте про короткие платья с глубоким декольте и вырезами. Оставьте экстравагантные наряды на потом, поскольку они будут отвлекать внимание кавалера от самого главного — от ваших выразительных, полных нежности и тепла глаз.

12.00 – 13.00

Вас ждёт долгожданная встреча с любимым. Вы давно не виделись и не проводили время вместе. Именно сейчас вам нужно романтическое свидание как никогда.

Ждите приглашения в ресторан уже ближе к вечеру и будьте готовы к тому, что события станут разворачиваться невероятным образом. Ваш любимый проявит фантазию, устраивая романтик. Что это будет — ужин на крыше или полет на вертолете над ночным городом — пока секрет.

13.00 – 14.00

Ждите хороших новостей от лучшей подруги. Известие будет связано с вашим прошлым. Вполне возможно, что мужчина, с которым вы раньше были близки, захочет возобновить отношения. Стоит тысячу раз подумать прежде, чем соглашаться на такую авантюру. Взвесьте все за и против. Не стоит совершать необдуманных поступков и бросаться в омут с головой, если сейчас вы находитесь в отношениях с другим парнем, и у вас все хорошо. Согласившись на свидание со старым приятелем, вы можете разрушить союз и в итоге остаться ни с чем. Не испытывайте судьбу, если не хотите потом кусать локти.

14.00 – 15.00

Вас ожидает новое знакомство. Причем речь идёт не обязательно о свидании с представителем противоположного пола. Это может быть и встреча с женщиной.

Важно, что новый приятель станет для вас отличным помощником и хорошим товарищем в любых начинаниях. Ему вы сможете доверить решение самых сложных задач, с которыми он точно справится. Не нужно бояться заводить новые полезные связи: они несут в себе много перспектив.

15.00 – 16.00

Чихалка предостерегает: будьте внимательнее к тому, что вы рассказываете, и с кем делитесь сокровенным. Если будете продолжать в том же духе, о вас поползут неприятные слухи.

Постарайтесь держать переживания в себе. Не нужно пускать посторонних в конфликты со своими друзьями и родными. Поверьте, все проблемы совсем скоро разрешатся сами собой — без помощи зевак и сплетников.

16.00 – 17.00

В ближайшее время вас ждёт свидание с парнем, который давно сходит по вам с ума. И, скорее всего, оно состоится уже этим вечером. Вы наверняка догадываетесь, кто это. Если вы можете ответить мужчине взаимностью, не нужно испытывать его терпение и накалять обстановку: дайте кавалеру понять, что вы ничего не имеете против того, чтобы создать с ним пару.

Такой союз будет крепким, а отношения яркими. Парень станет для вас опорой и будет поддерживать во всех начинаниях. Глупо упускать такой шанс! Стоит рискнуть, и удача улыбнется.

17.00 – 18.00

Чихалка говорит, что ваш возлюбленный настолько сильно привязался к вам, что не хочет расставаться ни на один день. Не стоит обижать свою вторую половинку — постарайтесь дарить любимому мужчине как можно больше внимания и заботы.

Таких парней, как ваш избранник, днём с огнём не сыскать. С ним можно быть уверенной в завтрашнем дне: любимый никогда не предаст. Он готов носить вас на руках, поэтому нужно оберегать чувства своей второй половинки. Забудьте про нравоучения: вам мужчина и сам отлично знает, как лучше поступить в той или иной ситуации. Просто наслаждайтесь каждым мгновением, проведенным вместе со своим избранником.

18.00 – 19.00

Совсем скоро вас ждёт встреча со старым приятелем, который пригласит на свидание. Однако не стоит сразу принимать его приглашение провести вместе весело время. Подумайте о последствиях столь сомнительного мероприятия. Если сейчас вы находитесь в отношениях с другим мужчиной, ему явно не понравится такое свидание с давним знакомым. Из-за необдуманных действий может даже распасться союз. Вы разве этого хотите?

Решите для себя, что для вас на самом деле важно: туманные перспективы с бывшим возлюбленным или реальные отношения с нынешним избранником. Не совершайте необдуманных поступков, о которых потом вы будете жалеть.

19.00 – 20.00

Вас ждёт веселое времяпровождение в шумной компании. Только не стоит увлекаться спиртным во время вечеринки: вы рискуете перебрать с горячительными напитками и предстать не в лучшем свете перед знакомыми. Позаботьтесь о своей репутации — не запятнайте свое честное имя.

Вам нужно просто расслабиться и наслаждаться прекрасным вечером. Общайтесь с друзьями, танцуйте, шутите — но в меру. Не перегибайте палку: приковывать к себе внимание всей компании не стоит. Ведите себя естественно и непринужденно, и вечеринка принесет только положительные эмоции.

20.00 – 21.00

Держите язык за зубами. Не нужно на каждом углу болтать о своих успехах и достижениях. Так вы рискуете обзавестись завистниками. Думать, что всем, с кем вы делитесь своими счастливыми моментами, нравится это, неправильно. В вашем окружении много неискренних людей, которым неприятны рассказы о вашей успешности. Они испытывают негативные эмоции по отношению к вам. Поэтому прежде чем поделиться радостью с окружающими, сто раз подумайте, стоит ли это делать. Доверяйтесь только родным и самым близким — тем, в ком вы уверены.

21.00 – 22.00

Ждите признания в любви! От вас без ума сразу несколько мужчин. Об этом расскажет лучшая подруга. Кого из кандидатов выбрать — решать только вам. Но не спешите: выбирайте партнёра, взвесив все за и против. Понаблюдайте, как парень ведёт себя по отношению к другим дамам, грубит ли он женщинам, распускает ли руки. Точно так же мужчина будет вести себя и по отношению к вам. Если кавалер нелицеприятно высказывается о своих бывших — лучше сразу сказать ему «Нет», чтобы потом не страдать долго, переживая трудный разрыв.

22.00 – 23.00

Чихалка говорит, что ваши знакомые считают вас слишком высокомерной особой. Не нужно чересчур сильно гордиться своими достижениями и ставить себя выше других. Такое поведение не красит человека, а только добавляет минусов. От вас могут отвернуться все друзья, если вы не пересмотрите отношение к себе и к окружающим.

Старайтесь вести себя сдержаннее, прощайте другим ошибки, не зацикливайтесь на мелочах и недостатках близких и родных, и вы увидите: жизнь заиграет другими красками. Находясь в гармонии с самим собой, вы будете получать удовольствие от каждого мгновения и наслаждаться тем, что имеете.

23.00 – 00.00

В вашем окружении есть брутальный красавчик, к которому вы относитесь как к другу. Однако этот мужчина испытывает по отношению к вам больше, чем просто приятельские чувства: он хочет создать с вами пару. Вы наверняка догадываетесь, о ком идёт речь. Это ваш давний знакомый, с которым вас многое связывает.

Если и с вашей стороны возникнут более чем дружеские чувства по отношению к этому парню, ситуация может кардинально измениться. Тогда ваши отношения выйдут на качественно другой уровень. Есть все шансы создать крепкую семью, которая станет образцом для подражания. Дерзайте!

Вот такая чихалка на четверг. Она не предвещает каких-то серьезных неприятностей. Чихание в четверг не сулит ничего плохого, поэтому поводов для беспокойства нет.