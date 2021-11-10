Правдивая чихалка по дням недели: гадание на воскресенье по часам

Чихалка кажется несерьезным гаданием. А между тем в жизни ничего не происходит просто так: если мы не видим взаимосвязи, это не значит, что ее не существует.

Чихалка кажется несерьезным гаданием. А между тем в жизни ничего не происходит просто так: если мы не видим взаимосвязи, это не значит, что ее не существует. И непроизвольное чихание может дать вам подсказку о предстоящих событиях. Если кто-то чихает во время разговора, мы часто трактуем это как «подтвердил сказанное». Или кто-то вспомнил — как и икота, и «горящие» уши. Зная значение знака, вы можете воспользоваться удачным случаем или избежать проблем.

Приметы, связанные с чиханием

Закрывать рот, когда чихаешь — норма этикета, защищающая окружающих от попадания микробов. А раньше считалось, что в этот момент в открытый рот может влететь злой дух. Для защиты от него и прикрывались ладонью, а присутствовавшие желали доброго здоровья.

Если человек чихал за столом, ожидалось, что он скоро найдет друга. Возможно, им станет кто-то из гостей, с кем он делит застолье. Чихать в бане — к достатку, невесте перед венчанием — к счастью в браке. Кстати, чихающий кот тоже означает счастливый и наполненный любовью союз.

У разных народов есть свои традиции и суеверия, связанные с чиханием. Например, в Шотландии считалось, что после первого чиха младенца эльфы не смогут его подменить, а в Азии принято сдерживаться, если захотелось чихнуть, чтобы твое имя не появилось в метафорическом списке мертвых.

Если чихнуть несколько раз подряд, значение зависит от количества:

· дважды — о вас говорят, возможно, сплетничают;

· трижды — к долгой поездке или приятным известиям;

· четыре раза — к болезни или свиданию, поэтому, если не хотите заболеть, срочно приглашайте понравившуюся девушку или молодого человека встретиться;

· пять — к финансовым поступлениям, правда, не очень большим;

· шесть — к заметной прибыли;

· семь — вам откроется чужая тайна.

Если вы чихаете, собираясь выходить из дома, нечетное количество чихов считается неблагоприятными признаком, а четное — к удаче.

Как пользоваться правдивой чихалкой по времени и дням недели

Ничего сложного в таком гадании нет — надо запомнить, когда вы чихнули, и найти в статье-«шпаргалке» соответствующее время. А что делать, если вы не обратили внимания, когда это было? Не стоит расстраиваться. Настоящие знаки судьбы находят возможность запомниться или повториться. Пожалуй, хуже ситуация, если вы чихаете слишком часто. В таком случае наша правдивая чихалка рекомендует прислушаться к организму — возможно, вы простыли или страдаете от аллергии.

А что если прогноз касается постоянных любовных отношений, а вы сейчас одиноки? Такое тоже бывает — это лишний повод подумать о своей жизни, людях, которых вы называете друзьями, своих близких. Возможно, судьба намекает, что с кем-то из них пора перейти на новый уровень.

А если толкование чиха ужасно не нравится? Психологи утверждают, что категоричное отрицание чего-то означает, что это уже есть в нас, но признавать такое не хочется. Поэтому ваша негативная реакция — дополнительный повод внимательно отнестись к прогнозу. Впрочем, любое гадание — всего лишь рекомендация, а человек сам решает, следовать ей или нет. Иногда не стоит портить отличное настроение ожиданием неприятностей. Только проверьте, отключили ли вы утюг и заряжен ли телефон.

Будет неплохо, если вы для себя запомните, что случается после чихания. Тогда сможете найти свои собственные толкования по дням недели. А еще сделать при необходимости поправки на «зимнее время» и собственные биоритмы: для конкретного человека возможен сдвиг в приметах на час или два в любую сторону, но чтобы это заметить, нужно обращать внимание.

В этой статье мы расскажем подробней о приметах, связанных с чиханием в воскресенье. Каждый день недели связан с определенными планетами в астрологии — воскресенью покровительствует Солнце, оно же «правит» знаком зодиака Лев. Поэтому для людей, родившихся в конце июля или в первых двух декадах августа, воскресные чихи имеют особенное значение. Это не значит, что остальные в воскресенье остаются без подсказок — внимательные люди часто замечают закономерности и даже выводят собственные, значимые лично для них.

Адресована наша правдивая чихалка преимущественно девушкам, но и парни могут извлечь из нее пользу. Например, если чих сообщил о существовании робкого поклонника, самое время набраться смелости и пригласить на свидание. Для самих мужчин трактовки отличаются от женских: если чихнули ночью в воскресенье, это может говорить о завистнике в вашем окружении, утром — сулить приятную поездку или успешную командировку, а днем и вечером — предсказывать хороший отдых. Дальше расскажем о значениях воскресных чихов для прекрасного пола.

Ночная чихалка

В полночь начинаются новые сутки, а чих с 0 до 1 часу ночи в воскресенье предсказывает романтическую встречу и поцелуй. Возможно, это кто-то из давних знакомых, с кем осталась недосказанность в отношениях. А может, и новый в вашей судьбе человек. В таком случае не спешите с отказом — он действительно способен стать больше чем просто другом.

С 1:00 до 2:00 чихание не означает чего-то значимого. Просто попала пылинка в нос или пора закрыть форточку. Особых потрясений в грядущий день не ожидается, но рекомендуется внимательно относиться к своим словам и избегать лжи и обещаний, которые вы не собираетесь выполнять.

С 2:00 до 3:00 — попробуйте посмотреть на ваши отношения с любимым непредвзято. Возможно, вы заметите, что его чувства уже не те, он стесняется, не считает вас парой, не хочет знакомить с друзьями. Конечно, лучше не придумывать себе ужастики, а поговорить спокойно и искренне. Кроме того, присмотритесь к знакомым: возможно, среди них есть тот, кто выделяет вас среди других и смущается в вашем присутствии.

С 3:00 до 4:00 — не слишком ли вы строги к возлюбленному? Возможно, поток критики с вашей стороны заставляет его избегать общения или скрывать что-то, как будто он подросток, ожидающий выволочки от мамочки. Чтобы вернуть романтику, позвольте ему чувствовать себя сильным и мужественным рядом с мягкой и нежной женщиной, нуждающейся в его заботе.

С 4:00 до 5:00 — похоже, ваш недавний знакомый думает о вас и собирается пригласить на свидание, а может, вас ждет признание в любви. Постарайтесь излишне не смущать — ведь ему и так непросто набраться смелости, чтобы открыться. Готовы к новому роману?

С 5:00 до 6:00 — кто-то нуждается в вашей поддержке. Постарайтесь помочь, даже если вы знакомы не так давно. Тем более что, скорее всего, речь о моральной, а не о материальной помощи. Кроме того, вы и сами сможете потом обратиться к этому человеку в подобных условиях.

Чихалка на утро

Если вы чихнули, когда еще не успели позавтракать — это к приятным новостям, а для девушек, возможно, к свиданию.

С 6:00 до 7:00 — начало нового дня. Если чихнули в это время, будет полезно обратить внимание на свое здоровье. Возможно, это означает не яркие события в личной жизни, а начало простуды или приступа аллергии. Или знак говорит: пора провести влажную уборку. Сам день, скорее всего, пройдет достаточно спокойно, без потрясений.

С 7:00 до 8:00 чихание предсказывает встречу, которая поднимет настроение. Приятно очаровывать и быть очарованной. Позаботьтесь о своем внешнем виде, чтобы быть во всеоружии. Если же желаемого эффекта добиться не удастся, просто не принимайте ситуацию близко к сердцу.

С 8:00 до 9:00 — предсказывает веселую вечеринку или другое развлечение, которое доставит вам море положительных эмоций. Там же возможно и перспективное знакомство. Впрочем, обсуждать серьезные вопросы все равно не стоит, это время для отдыха и веселья. Отличный прогноз на воскресенье!

С 9:00 до 10:00 — чихание в это время предупреждает о возможных опасностях. Желательно в ближайшие дни соблюдать особую осторожность, выбирать оживленные улицы и не разговаривать с незнакомцами. На предложение о работе или стать парой тоже лучше пока не соглашаться — велик риск, что отношения распадутся, оставив не самые приятные воспоминания. Кроме того, возможны ссоры с любимым или близкими людьми из-за их неискренности и лжи.

С 10:00 до 11:00 — похоже, вы запали ком-то в душу. Правда, подойти с приглашением на свидание у него пока смелости не хватает, но, возможно, именно в это воскресенье или в ближайшие дни он придумает повод и предложит встретиться. Чихнувшим в этот день не возбраняется и самим проявить инициативу.

С 11:00 до 12:00 — время отвлечься от лирики. Если чихнуть в этот час, это может означать карьерный рост, увеличение зарплаты или другое радостное известие, не связанное с мужчинами. Только нужно быть готовой оправдать оказанное доверие и как следует потрудиться. А того, кто принес благую весть, рекомендуется от души поблагодарить — и в его лице судьбу.

Дневная чихалка

Чихание с полудня до 13:00, увы, не сулит ничего хорошего. Скорее всего, молодой человек, с которым вы встречаетесь, не отличается высокими моральными качествами и относится к вам недостаточно серьезно и внимательно. Возможно, пришло время расстаться — и тогда появится шанс, что на его место придет тот, с кем вам будет лучше. Впрочем, для начала можно попытаться непредвзято оценить ваши отношения и поговорить серьезно. Главное — не оставаться с тем, кто вас не ценит.

С 13:00 до 14:00 — сигнал о том, что важно заботиться о своем внешнем виде. Качество и количество еды, физические нагрузки, уход за собой — фигура требует особого внимания, если чихание случилось во время еды.

С 14:00 до 15:00 — чихание в этот час подтверждает: ваша красота восхищает и очаровывает, даже если окружающие стесняются говорить комплименты. И не надо ее скрывать — нести себя, украшая мир, лучше с достоинством и гордо. А строптивый характер красавицам простителен.

С 15:00 до 16:00 — не стоит принимать скоропалительных решений. Возможно, вы не любите долго взвешивать за и против, предпочитая поддаваться влиянию знакомых. Однако последствия касаются вас напрямую — подумайте заранее о возможных последствиях, чтобы потом не жалеть. В любовных отношениях чихание не сулит стабильности. Вы встречаетесь не с тем человеком, который станет вашим партнером на долгие годы.

С 16:00 до 17:00 — если недавний знакомый произвел на вас впечатление, скорее всего, он также вспоминает о вас. При следующей встрече можно не скрывать симпатии — ваша искренность пойдет только на пользу будущим отношениям и подтолкнет человека к активным действиям.

С 17:00 до 18:00 чихание предсказывает встречу с человеком, с которым вас свяжет глубокое искреннее чувство. Она может произойти в совершенно неожиданном месте, когда вам не до флирта и знакомств. Но судьба любит подшутить — и если, встретившись впервые, вы не поймете ее замысла, найдет способ столкнуть вас снова.

Вечерняя чихалка

С 18:00 до 19:00 — кто-то, с кем вы давно не виделись, а может быть, расстались по вашей инициативе или из-за недоразумения, думает о вас. Если позже кто-то из давних знакомых позвонит или напишет с предложением встретиться, подумайте, хотите ли вы повторения. Не нужно давать человеку ложную надежду, лучше отложите общение до тех пор, пока его чувства окончательно не остынут.

С 19:00 до 20:00 — похоже, ваш нынешний партнер ведет себя не слишком заботливо по отношению к вам. Если его любимая игра — на ваших нервах, а просьбы игнорируются, пришло время для серьезного разговора. Расскажите о своих ожиданиях и разочарованиях откровенно и будьте готовы расстаться, если он не желает ничего менять. Если продолжать такие отношения, они будут стоить еще больше нервов, слез и времени.

С 20:00 до 21:00 — этой ночью высока вероятность вещих снов. Постарайтесь запомнить, что вам приснится. Если сновидения были красочными и радостными, вас и в жизни ожидает что-то приятное, если же сон оказался тревожным, грустным или пугающим — подготовьтесь к тому, что вам придется решать какие-то проблемы.

С 21:00 до 22:00 — чихание в этот час предсказывает изменения к лучшему. Даже если сейчас вам грустно из-за несчастной любви, проблем в учебе или на работе, жизнь продолжается — не отчаивайтесь, скоро солнце снова засияет в вашей жизни и все наладится.

С 22:00 до 23:00 — если вы чихнули в это время, наша правдивая чихалка рекомендует снять розовые очки и посмотреть на любимого со стороны. Возможно, кто-то из знакомых уже намекал вам, что ваш партнер с вами недостаточно честен, но вы отмахивались от этих слов, предпочитая думать о хорошем. Лучше вовремя осознать горькую правду, чтобы успеть изменить свою жизнь, чем впоследствии жалеть о потерянных годах и утраченных иллюзиях.

С 23:00 до 24:00 — чихание перед полуночью означает, что ваши подозрения беспочвенны: любимый верен, честен и искренен в своих чувствах. Чем переживать по надуманным поводам, лучше улыбнитесь и скажите ему, как он вам дорог. Всегда приятно знать, что твоя любовь взаимна.

Теперь, с помощью нашей правдивой чихалки на воскресенье по часам, вы сможете всегда узнать, чего ожидать от грядущего дня и окружающих людей. Главное — помнить, что приметы и гадания — дорожные знаки на пути, которые помогут объехать ямы и колдобины, но руль остается в ваших руках!