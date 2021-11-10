Какие силы запускают природные катаклизмы и катастрофы

Вполне возможно, что за некоторыми проблемами человечества стоит высшая раса.

По утверждениям уфологов, почти каждый природный катаклизм или критический момент в человеческой истории сопровождается появлением НЛО.

Их стали замечать настолько часто, что люди заподозрили их в том, что именно они становятся причиной всех бед – некоторые даже утверждают, что это они виноваты во взрыве на Чернобыльской АЭС. Однако многие люди уверены, что на самом деле человечество находится под контролем высших рас.

Существует несколько гипотез появления НЛО в местах катастроф. Первое предположение говорит, что светящиеся шары являются сгустками энергии, которые «выходят» во время катастроф. Вторая версия гласит, что высшие силы помогают сдерживать катаклизмы и, наоборот, помогают человечеству. Большинство склоняется ко второй гипотезе, так как большая часть катастроф мирового масштаба заканчиваются так же внезапно, как и начинаются.

Уфологи уверены – инопланетяне прилетают на Землю для сохранения равновесия во Вселенной. Любой катаклизм может быть причиной гибели миллионов людей, но в некоторых ситуациях допустить этого нельзя. При этом бывают и другие случаи, когда НЛО на помощь не приходит – в таких случаях планету могут спасать от перенаселения.

Существуют примеры того, как очевидцы наблюдали НЛО на месте различных катастроф.

С 1883 по 1884 годы произошло масштабное извержение вулкана Каракатау. Тогда он был значительно выше и был отделен от материка одним большим островом. Это извержение до сих пор считается одним из самых масштабных и смертоносных в истории. От катастрофы и последующего цунами погибли больше 36 тысячи человек. Несколько взрывов сопровождались ударными волнами и цунами, а сам вулкан разлетелся в радиусе 500 километров. Последствия извержения ощущали люди во всех уголках земного шара. Силу взрыва Каракатау оценивают от 100 до 200 мегатонн, что в 10 раз больше, чем волна, уничтожившая Хиросиму.

Когда извержение достигло максимума, люди, ставшие очевидцами катаклизма, которые смогли выбраться из места катастрофы, рассказывали, что видели летающие огненные шары рядом с островом. До сих пор многие уверены, что видели НЛО.

Еще одна катастрофа, которую люди связывают с НЛО, – взрыв на Чернобыльской АЭС. Многие утверждали, что именно инопланетяне стали причиной взрыва на одном из реакторов, так как видели летающие объекты в зоне поражения. Однако некоторые уфологи с ними не согласны и уверены, что если бы инопланетяне вновь не прилетели на нашу планету, жертв от радиации могло бы быть в разы больше. В качестве подтверждения приводятся слова фотокорреспондента газеты «Эхо Чернобыля» Владимира Саврана, который спустя неделю после трагедии проводил съемку в Припяти.

"Есть свидетели, которые за несколько минут до пожара наблюдали в небе над станцией непонятное свечение. Я же приехал на станцию на следующий день утром и ничего подобного не увидел. Ни самолетов, ни вертолетов, ни каких-либо других объектов над станцией не было. Однако когда я проявил пленку, то увидел в кадре какое-то непонятное мне тело, парящее над станцией. Сейчас я могу это объяснить примерно так: предмет этот по каким-то причинам невидим человеческому глазу, а вот объектив фотокамеры в состоянии его зафиксировать"

В 1990 году на химзаводе под уральским городом Асбестом произошел мощный взрыв. Тогда погибли 15 человек, и уфологи уверены, что большего количества жертв помогли избежать НЛО.

На химическом заводе, в цехе, где проводились работы со взрывоопасными веществами, произошел взрыв. По словам очевидцев, на месте цеха после происшествия осталась воронка размером с двухэтажный дом.

Тогда люди заподозрили неладное после выступления Бориса Ельцина, который лично приехал в Асбест и выступил перед горожанами. Он сказал такую фразу: «Наука говорит, что это смесь не взрывается. А она взяла и взорвалась». По городу поползли слухи, и очевидцы начали рассказывать о необычных светящихся объектах недалеко от химзавода. Официально их опровергли, но разве простым смертным рассказали бы правду об НЛО?

"Даже работники милиции сами писали, говорили, что видели какой-то светящийся объект, который летал в том районе и якобы был направленный луч. Потом это все, конечно, опровергли. Сослались на то, что могло быть нарушение чисто технологического процесса – попадание инородного тела во взрывоопасную смесь"