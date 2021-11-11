Как на самом деле действует любовный приворот

Приворот может обернуться серьезными проблемами как для привороженного, так и для того, кто приворожил.

Многие девушки в погоне за счастьем в личной жизни идут на радикальные меры, например, любовные привороты. Однако большинство не осознают то, чем это чревато, так как не знают их принцип действия.

Какие бывают привороты

Современные черные маги могут предоставить услуги по совершению разных приворотов: по фотографии, волосам, кукле воду и даже через кровь. Все ритуалы выглядят по-разному и имеют разную силу, но принцип действия один и тот же.

Экстрасенсы уверены, что многие люди погибают из-за приворотов. Дело в том, что они действуют не только на физическом уровне, но и на психологическом. А приворот работает, как и любой черный ритуал – чтобы что-то получить, нужно что-то отдать.

Как действует любовный приворот

Существует несколько стадий любовного приворота. При этом они могут перемешиваться, а их длительность индивидуальна. Все зависит от силы мага и энергетики человека, которая может сопротивляться привороту.

Стадия 1: апатия

У человека появляется отсутствие интереса к тому, что ему нравилось. Он перестает встречаться с друзьями, отказывается от хобби, которые раньше ему были интересны. Ему чаще хочется побыть одному, он становится агрессивен в отношении близких людей.

Стадия 2: погружение

Уже в этот момент человек начинает чувствовать любовь и привязанность к тому, кто его приворожил, но пока сопротивляется своим мыслям. Если он состоит в отношениях, то на этой стадии он из них выходит. Начинается депрессия, он чувствует, что его жизнь от него не зависит.

Стадия 3: действие приворота

Человек уже не понимает ничего из того, что происходит вокруг него. Его внимание сосредоточено только на объекте, который его приворожил. У него может быть ложное состояние эйфории. Возможны физические негативные проявления: обострение хронических болезней или проявление новых.

Последствия приворота

Как уже было написано ранее, черная магия опасна тем, что ей нужна жертва. Если человек, который сделал приворот, жертву не делает, то магия сама выбирает, что забрать. Это может быть и чья-то жизнь.

Как правило, магия может забрать либо того, кто привораживал, либо того, кого приворожили. Проявляться это начинает постепенно – человека может забрать тяжелая болезнь или несчастный случай. Однако у того, кто совершил черную магию, есть шансы все вернуть назад, нужно только вовремя распознать, что началось действие темных сил.