Почему мы раз за разом думаем об одном и том же человеке

Приворот или кармическая связь: почему мы раз за разом думаем об одном человеке
Если определенный человек засел в ваших мыслях, у это есть явные причины. О них и поговорим.
Не можете выкинуть человека из головы? Постоянно возвращаетесь мыслями к тому, что было или могло бы у вас быть?
Попробуем разобраться, в каких случаях это происходит.
Откуда появляются мысли
В любом случае, первое и самое очевидное последствие таких мыслей – отток вашей энергии. Она тратится на сопротивление, создание образов, попытки себя защитить и абстрагироваться от ситуации. Если же это все-таки приворот, то тут энергия еще и идет к тому, кто это сделал.
Как разорвать связь
Как себе помочь в такой ситуации? Попробуйте представить человека и себя. Задайте запрос – покажите мне нашу связь – и посмотрите на тот образ, который приходит. Если вы увидите что-то спутывающее вас, кандалы, цепи, веревки, увидите себя как жертву – представьте, как вы разрушаете эти оковы – сжигаете, разбиваете молотом и тп. Произнесите: «Я запрещаю тебе быть в моем пространстве. Нет твоей власти надо мной».
Если же ничего подавляющего нет, то попробуйте написать письмо или мысленно поговорить с человеком – сказав все, что есть у вас на душе, назвав все чувства – и хорошие, и плохие. В конце поблагодарите его за то, что был в вашей жизни и отпустите с хорошим напутствием.