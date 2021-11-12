Почему мы раз за разом думаем об одном и том же человеке

Если определенный человек засел в ваших мыслях, у это есть явные причины. О них и поговорим.

Не можете выкинуть человека из головы? Постоянно возвращаетесь мыслями к тому, что было или могло бы у вас быть?

Попробуем разобраться, в каких случаях это происходит.

Откуда появляются мысли

Во-первых, навязчивые мысли о ком-то могут означать сделанный приворот. Особенно, если вы сами не можете понять, почему это происходит. Вроде бы ничего вас связывать не должно и даже человек раздражает и вызывает неприятие, а все равно почему-то у вас возникают навязчивые фантазии о нем.

Во-вторых, человек может прочно «поселиться у нас в голове», когда вас связывает кармическая связь. Вы встретились, возникло узнавание, и ваша древняя память посылает сигнал – обрати внимание, не проходи мимо, это важная фигура! В этом случае вам могут приходить еще и образы, сны о вас и этом человеке в других временах, одеждах, эпохах.

В-третьих, навязчивые мысли о другом могут быть сигналом о том, что вы не завершили вашу связь. Формально, вы могли расстаться, но важные слова друг другу не сказаны, благодарности и напутствия не произнесены. Связь продолжает сохраняться и напоминает о себе, примерно, как сигнал таймера на холодильнике – дверца все еще открыта, закрой ее!

В любом случае, первое и самое очевидное последствие таких мыслей – отток вашей энергии. Она тратится на сопротивление, создание образов, попытки себя защитить и абстрагироваться от ситуации. Если же это все-таки приворот, то тут энергия еще и идет к тому, кто это сделал.

Как разорвать связь

Как себе помочь в такой ситуации? Попробуйте представить человека и себя. Задайте запрос – покажите мне нашу связь – и посмотрите на тот образ, который приходит. Если вы увидите что-то спутывающее вас, кандалы, цепи, веревки, увидите себя как жертву – представьте, как вы разрушаете эти оковы – сжигаете, разбиваете молотом и тп. Произнесите: «Я запрещаю тебе быть в моем пространстве. Нет твоей власти надо мной».

Если же ничего подавляющего нет, то попробуйте написать письмо или мысленно поговорить с человеком – сказав все, что есть у вас на душе, назвав все чувства – и хорошие, и плохие. В конце поблагодарите его за то, что был в вашей жизни и отпустите с хорошим напутствием.