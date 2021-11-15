Как поселить хорошую энергетику в своем доме

Дом – место, где мы находимся большую часть нашей жизни.

От того, насколько нам приятно и комфортно дома, зависит уровень нашей энергии и вообще вся жизнь. Как сделать дом уютным и энергетически благоприятным, читайте в этой статье.

Очищение

Для начала нужно освободить дом от негативной энергии. Она могла появиться в результате ссор и сплетен, апатичных мыслей жителей и гостей дома, да даже вибрации выпуска новостей наполняют атмосферу чем-то тяжелым и безжизненным. Очистить ауру дома очень просто с помощью огня: используйте палочки пало санто или другие благовония. Проходя по всему периметру комнаты, мысленно прощайтесь со всем негативом, который задержался в пространстве, позволяя горящему пламени уничтожать его.

Ароматы

Запахи – то, что формирует настроение. Используйте аромадиффузоры и аромалампы, чтобы напитать пространство теми ароматами, которые вам нравятся. Доказано, что цитрусовые запахи повышают энергетику, лаванда расслабляет и устраняет тревожность, а хвойные запахи наполняют силой и волей.

Цвета

Давно известно, что цвет имеет свою энергию, и когда мы просто находимся в помещении определенной гаммы, мы получаем силы или теряем их. Если вам не хватает страсти и воли, добавьте красный цвет в интерьер: это может быть красное кресло или абажур. Если вы мечтаете об умиротворении, то ваши цвета – зеленый и синий. Белый цвет создает ощущение безграничности и чистоты, а желтый и оранжевый придает оптимизма и насыщает радостью и энтузиазмом. Самые смелые варианты – это покраска стен, а вообще можно обойтись покупкой цветного пледа или нового комплекта постельного белья.

Люди

И самое главное, что влияет на энергетику пространства, – это люди. Те, кто приходит в ваш дом, приносят свои мысли и чувства, легкие и тяжелые, светлые и не очень. Чтобы быть в ресурсе, следите за тем, кто переступает порог вашего дома или квартиры. И даже если люди не проникают в ваше пространство физически, они могут присутствовать ментально: например, когда вы разговариваете с кем-то по телефону или даже когда смотрите видео блогера в интернете. Подумайте, хотели бы вы иметь частичку энергетики вашего собеседника у себя в доме? Если нет, то постарайтесь минимизировать общение.