Откуда берется ощущение, что ты чужой в этом мире

Почему мы время от времени можем чувствовать себя не в своей тарелке?

«Я сильно отличаюсь», «Я в этом мире как будто чужой(чужая)», «Здесь меня не поймут» – такие чувства могут посещать человека в самые разные возраста и времена.

В чем же причина

Бывает так, что, воплощаясь, мы выбираем самые разные тела, родителей, страну – и этот выбор может очень сильно отличаться от того опыта, который был до этого.

Еще несколько столетий назад работала система каст и сословий (некоторые считают, что она до сих пор работает, например, в Индии), где душа просто не могла воплотиться у людей, находящихся на более низких вибрациях. Но в современном мире, где все перемешалось, удивление и растерянность души, выбравшей новый для себя опыт, практически неизбежна.

Окружающие тоже чувствуют какую-то «инаковость», считывают ее – по манере говорить, по способностям. И хорошо, если это отличие на станет поводом для буллинга или отвержения, а превратится просто в особенность – «Вот у нас такой необычный ребенок, мы его не понимаем, но любим».

Что же делать такому человеку

Ответ очевиден – искать и звать своих. Верить в то, что встреча рано или поздно произойдет (а так обычно и случается, просто это может быть в более зрелом возрасте, когда человек физически покидает свой ближний круг: начинает общаться с людьми другого социального статуса, живущими в других городах и странах, сам начинает путешествовать, покидает место рождения).

Кроме того, в мире, где есть интернет, найти близких по духу людей достаточно просто – это многочисленные сообщества в соцсетях, клубы по интересам, да и просто виртуальные знакомства. Дело за малым – сформулировать запрос и отправить его в пространство – ответ придет быстрее, чем ожидалось.

Как узнать друг друга? Подсказок множество: и ощущение дежавю, и сильные эмоциональные переживания при контакте с пока еще незнакомым человеком, и сны, и предчувствие, и ощущение того, что мне «Нужно тут быть или сюда прийти». Главное – верить себе и не отчаиваться!