Как к нам присасываются темные сущности

Мы можем не замечать этого и отдавать им нашу энергию несколько лет.

Возможно, вы сталкивались с таким явлением – у вас внезапно портится настроение и вы чувствуете себя уставшим, хотя вы ничего особенного не делали. В голове появляются разрушающие мысли, хочется умереть, переполняет злость и обида. Также могут быть внезапные приступы агрессии – на пустом месте хочется все разрушать. И всему этому нет никаких объективных причин: вас не обижали, в жизни ничего необычного не происходило.

Одно из объяснений может быть таким – к вашему тонкому телу присосалась темная сущность.

Что это такое

Это энергетическая субстанция, наделенная сознанием. Это могут быть души умерших людей, существа их параллельных миров, которые ищут себе тела, могут быть даже ваши материализованные образы – то, что вы когда-то создали и вложили в это много энергии.

Как происходит подселение

Если вы когда-то сами создавали нечто подобное, то эта сущность просто путешествует с вами из воплощения в воплощение. Кстати, это могут быть и вытесненные, неприятные части самих себя, в существовании которых не хочется признаваться. Также если человек находится в растерянности, в шоке, он уязвим для вторжения. Это происходит в тот момент, когда человек внутреннее произносит: «не хочу жить», «вот бы покинуть тела», «меня здесь нет». Таким образом, открывается возможность зайти в тело тем, кто находится рядом, поджидая, когда чья-то душа в отчаянии захочет его освободить, сообщает Миртесен.

Поэтому крайне важно следить не только за своей речью, но и за мыслями и, если вы замечаете за собой что-то похожее, нужно обращаться за помощью к специалистам. Кроме того, проникновение может происходить во время сна, но тогда во сне разворачивается сюжет с произнесением слов отказа от владения своим телом.

Как такие сущности изгнать

Начать с того, что признать их существование и произнести: «Запрещаю находиться в моем теле. Ваше нахождение здесь незаконно. Уходите!» и дополнить любыми очистительными ритуалами, которые предполагает ваша религиозная или мистическая традиция. Но слова отречения должны прозвучать и прозвучать уверенно.