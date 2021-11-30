Как получить правильный ответ на вопрос от Вселенной

Иногда найти правильный ответ на сложный вопрос очень сложно. И только Вселенная может подсказать.

Наверное, каждый из нас сталкивался с необходимостью принимать сложные решения – и не знал, как поступить. Бывает так, что возможности выглядят одинаково привлекательно: с кем встретить новый год? Оставаться ли на старой работе или искать новую? Куда отправиться в путешествие?

Вопросов, которые требуют решения, и на них нет однозначных «правильных» ответов, достаточно много – поэтому предлагаем познакомиться со старым, но очень действенным способом выбора своего пути.

Какие монеты нужно взять

Для выполнения ритуала потребуются две монеты одного достоинства. Это должны быть настоящие деньги, чем старше, тем лучше. Дело в том, что у денег есть собственная энергия, они прошли через многие руки и многие дороги – а металл хорошо записывает информацию. А если вдруг удается разжиться старыми серебряными или золотыми монетами, это вообще большая удача.

Как правильно задать вопрос

Итак, берем две монеты, зажимом в руке, сосредотачиваемся, думаем о вопросе, стараемся его сформулировать так, чтобы ответ был как можно более однозначным и подбрасываем их вверх.

Смотрим что выпало.

1. Две монеты легли вверх «решкой» – той стороной, на которой цифры – значит ответ однозначно «нет».

2. Две монеты легли вверх «орлом» – той стороной, где изображен герб – ответ однозначно «да»

Монеты не дали четкого ответа – одна монета легла «решкой», а другая «орлом». Что это значит? Во-первых, смотрим выше – вопрос был задан недостаточно однозначно. Например – уходить ли мне на новую работу? А пока нет ни нового места, ни предложений, ни сроков. Когда вопрос слишком размыт, ответ будет таким же. Варианты такого вопроса: «Уходить ли мне с этой работы в ближайший месяц?», «Начинать ли мне поиски работы в ближайшие недели?» – постарайтесь конкретизировать, задать более четкие рамки.

Второй вариант, почему «не сработало» – сейчас не ясно какая вероятность будет более выигрышной. Так бывает. В этом случае нужно сделать перерыв на трое суток, а лучше на 21 день. За это время тонкие планы перестроятся, вероятности станут более четкими.