Как понять, что у вас с партнером кармические отношения

Если вы все время ругается и страстно миритесь, возможно, вы просто не успели сделать это в прошлых жизнях.

Кармические отношения – это отношения, пришедшие к нам из прошлой жизни. Той, в которой мы были связаны с партнером душевно, а в этой жизни просто встретились вновь, чтобы допрожить то, что прожить не успели. О том, как понять, что партнер – именно кармический, читайте в этой статье.

Кажется, что вы знакомы тысячу лет

У вас очень глубокие разговоры, которые начались примерно сразу после вашего знакомства. Обычно нужно узнать друг друга получше, чтобы общаться на таком уровне – но только если это не кармические отношения. Потому что кармический партнер и так уже все знает о вас, а вы о нем. Так что если у вас рано возникло чувство близости, если даже тон его голоса и мимика казались вам родными, скорее всего, это оно.

Слишком болезненные ссоры

Кармические партнеры преподносят друг другу важные уроки и трансформируют друг друга. Иногда, когда кто-то не хочет проходить необходимое испытание, приходится применять наказание – кармические партнеры часто ссорятся, конфликтуют, отстраняются друг от друга. Такая нестабильность позволяет вырасти, совершить важный скачок, который по каким-то причинам так и не произошел в прошлой жизни.

И много страсти

Это объясняется огромный уровнем энергии, накопленной кармическими отношениями в прошлой жизни. Слишком много любви, слишком много страсти, нежности – самых ярких и не всегда удобных чувств. Рядом с кармическим партнером часто бывает несладко (во время тех самых кармических уроков), но зато моменты страсти – необычайно сладкие!

И разрушения

Кармические отношения, со всей их глубиной и страстью, могут быть чрезвычайно разрушительными (и чаще они такими и оказываются). Если вы привыкли к эмоциональным качелям, если ваши отношения слишком опасные, слишком жесткие – сходите к психологу. В отношениях важно остаться здоровыми и стать счастливее, а уж кармические они будут или нет – дело десятое.