Почему все говорят о кармических счетах? Рассказываем, как их закрыть

Откуда берется кармический долг и почему он отравляет нам жизнь так долго и упорно?

Карму можно сравнить с банковским счетом — хорошие поступки улучшают баланс, а вот плохие истощают резервы. Но стоит помнить, что со всеми кармическими долгами рано или поздно придется расплачиваться. Однако вовсе недостаточно перевести один раз в год бабушку через дорогу или оплатить лечение тяжелобольного ребенка. Чтобы привести свой кармический баланс в норму может потребоваться и не один век. Для закрытия задолженности необходимо иметь столько же времени, сколько ушло на развитие кармической ситуации.

Причины возникновения кармических долгов

Нарушение духовных заповедей и законов, по которым устроено Мироздание, и приводит к так называемому кармическому грузу или долгу. Так, к главным кармическим долгам относят неисполненные обещания перед самим собой и другими людьми, невыполнение своего земного предназначения, игнорирование потребностей своего сердца и души. И, конечно же, к образованию кармического груза приводит незаконное присвоение того, что вам не принадлежит. И это не только деньги или имущество, но и энергия, жизнь, время.

Все кармические долги необходимо отрабатывать в определенный временной интервал жизни. Они даются человеку не для страданий или боли, а для духовного пробуждения и саморазвития. А уже после установления причин кармических долгов важно понять, как же с ними расплатиться.

Как определить баланс своего кармического счета:

1. На протяжении долгого времени вас преследуют неудачи, потери, неприятности, иными словами идет так называемая «черная полоса».

2. Постоянно возникают ссоры, конфликтные ситуации без серьезных на то причин.

3. При выполнении какого-либо дела спустя некоторое время возникает ощущение упадка сил, энергии, энтузиазма.

4. Когда вы вкладываете массу усилий, тратите много энергии, а результат не соответствует ожиданиям.

Как закрыть кармические счета

Чтобы выплатить свой кармический долг, вам необходимо взять ответственность за проступки, которые вы совершили, определить свои самые большие препятствия и стремиться преодолеть слабости.

Одним из основных способов закрытия кармического счета считается прощение. Вспомните, кому вы когда-то причинили боль в прошлом, и попросите мысленно или лично прощение у этого человека. Затем дайте себе обещание никогда и ни с кем так больше не поступать. Также не менее важно простить тех людей, которые когда-то причинили страдания вам. Примите их действия как урок и опыт. И, конечно же, попросите прощение у самого себя за то, что когда-то могли причинить себе боль или не прислушаться к желаниям и потребностям.

Помните, чем быстрее вы погасите свой кармический долг, тем счастливее вы будете в этой жизни и в следующей.