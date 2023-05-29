Место силы: как наполнить дом позитивной энергией

Дом нужно защищать от негатива. Рассказываем, как именно это сделать.

Дом принято считать местом, где можно отдохнуть, набраться сил и вдохновиться на новые свершения. Но для этого он должен быть наполнен правильной энергией, поскольку отрицательная может сильно отразиться на жизни его обитателей. Какая бы ситуация ни была, вы всегда можете поработать над наполнением своего дома позитивной энергией, и сделать это совершенно несложно.

Эмоции

В первую очередь, следите за тем, с какими эмоциями вы возвращаетесь домой. Бывает, что после сложного дня человек приходит в плохом настроении и остаток вечера проводит в таком же расположении духа. В этом случае необходимо принять душ и смыть все плохое, что случилось с вами сегодня. А затем избавиться от негатива в записях в дневнике. И тогда отрицательная энергия не будет выплескиваться в окружающее вас пространство.

Наведите порядок

Беспорядок притягивает отрицательную энергию, из-за него вы можете чувствовать себя менее мотивированным и довольно депрессивным человеком. А вот освободив свой дом от лишних вещей, наведя порядок, вы принесете с собой целый поток позитивной и творческой энергии, а также вдохновения.

Освещение и воздух

Достаток естественного освещения благоприятно влияет на самочувствие обитателей дома, а переизбыток искусственного света приводит к появлению головных болей и бессонницы. Приучите себя открывать днем шторы, поднимать жалюзи, чтобы впустить как можно больше солнечного света. Что же касается воздуха, то обязательным условием для создания комфортной обстановки является отсутствие затхлости, а для этого необходимо регулярно проветривать помещение.

Цвета

Не секрет, что цвета оказывают непосредственное влияние на состояние человека. Так, присутствие красных и оранжевых оттенков позволяет наполнить помещение энергией. Такое же влияние оказывает и белый цвет. Желтый цвет, в свою очередь, провоцирует развитие творческих способностей и просто улучшает настроение. Зеленый цвет бодрит, а синий расслабляет и подавляет агрессию. Все это стоит учесть при оформлении интерьера.

Эфирные масла и благовония

Запах эфирных масел и благовоний отлично очищает ваш дом и помогает создать положительную энергию, однако такой вариант подходит далеко не всем. Если вы все же любите яркие ароматы, то достаточно приобрести несколько масел с любимыми запахами, которые можно чередовать от времени года. Ладан, жасмин или сандаловое дерево — отличные варианты, поскольку они способствуют защите и очистке от негативной энергии.

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