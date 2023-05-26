Вы не поверите, но некоторые растения притягивают деньги. Рассказываем, какие

Некоторые растения могут не только радовать глаз, но и приносить в дом богатство.

Растениям уже давно приписывают самые различные свойства. Так, вы наверняка слышали о том, что определенные комнатные растения способны очищать дом от всего дурного, притягивать в него согласие, долголетие, любовь и даже богатство. Сегодня речь пойдет о «правильных» комнатных цветах для тех, кто хочет привлечь к себе деньги и успех.

«Денежное дерево»

Также известное как каштан Гвиана или пахира. Деревце обычно растет в тропиках, в Центральной и Южной Америке. И если верить философии фэн-шуй, цветок приносит в дом благосостояние и удачу. Выращивать его совсем несложно, поскольку пахира не требует много света и комфортно себя чувствует даже при прохладной температуре.

Денежным деревом также называют такое растение, как толстянка. Принято считать, что чем толще ее стебель, тем весомее вклад в процветание владельца. Но для того, чтобы получить благосостояние, если верить примете, то перед тем, как пересаживать растение в горшок, необходимо положить на дно монету.

Комнатный бамбук (драцена Сандера)

Это растение является одним из популярных символов фэн-шуй. Принято считать, что оно способно улучшить ту сферу жизни, которую вы хотите активизировать. Так, чтобы привлечь богатство и процветание, необходимо расположить бамбук на юго-востоке. А для того, чтобы все в доме были здоровы и счастливы, ставьте бамбук в центре дома.

Стоит отметить, что растение привлекает цветоводов не только своими свойствами, но и чрезвычайной неприхотливостью, требуя самого минимального ухода.

Фиалка

Фиалка есть в доме практически каждого цветовода. Но, чтобы растение приносило удачу, финансовый достаток и процветание, его необходимо поставить в юго-восточный угол вашего дома. Помимо всего прочего, эти цветы довольно красивые и поднимают настроение всякий раз, когда вы на них смотрите.

Фикус

Это растение также приносит богатство и процветание, если его расположить на юго-востоке. Но при этом стоит учитывать тот факт, что фикус следует держать в полутени и использовать хорошо дренированную смесь для горшечных растений.

Мята

Оказывается, мяту любят не только ценители ароматного чая, но и те люди, которые желают притянуть в дом богатство. Действительно, это растение способно одновременно оказывать успокаивающее воздействие на владельца и обеспечивать удачу. Однако для того, чтобы примета сработала, необходимо рядом с горшком положить несколько монет.

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