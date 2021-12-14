Гадания на старый новый год – Рамблер/Гороскопы

Заглянуть в будущее, узнать, что сулит грядущий год – очень увлекательно и захватывающе.

Гадания на Старый Новый год

Заглянуть в будущее, узнать, что сулит грядущий год – очень увлекательно и захватывающе. Именно поэтому на Руси гадания всегда были широко распространены и популярны во всех слоях общества, а многие из них успешно дожили до нашего времени. Время Святок (с 7 по 19 января) считалось таинственным, наполненным магией и волшебством. Кульминация этого периода наступает на Старый Новый год – в ночь с 13 на 14 января. На краткий миг судьба милостиво соглашается приоткрыть завесу над своими тайнами и рассказать людям, чего им ждать в ближайшем будущем. Узнаем, какие древние традиции связаны с этим праздником, и как правильно гадать, чтобы верно интерпретировать все намеки и иносказания фортуны.

Что празднуется 14 января

Со Старым Новым годом связано много старинных красивых и загадочных обрядов. Часть из них относится к христианским традициям. На восьмой день после Рождества верующие отмечают знаковое событие – Обрезание Господне. Эта дата не считается главным праздником, однако, христиане придают ей большое значение. У древних иудеев на восьмой день после рождения мальчика было принято проводить обряд обрезания – считалось, что так ребенок вступает в союз с Богом и Авраамом. Именно тогда Христос получил свое имя Иисус, которое обозначает Спаситель, то есть 14 января все христиане празднуют именины Господа.

Для ранних христиан этот праздник таил еще один смысл – он доказывал, что Иисус Христос был реально существовавшим живым человеком из плоти и крови. Апостол Павел утверждал, что у праздника Обрезания есть еще и особое, сакральное значение – следует подчиняться мирским и церковным законам, «обрезая» все греховное, отказываясь от страстей и низких помыслов.

Старый Новый год – праздник, непонятный христианам, воспитанным в католической традиции, но интуитивно близкий для славян. 14 января – это наступление нового года по юлианскому календарю (на Руси его называют старым стилем). Григорианский календарь сместил этот праздник на две недели назад. В христианской традиции Рождество Христово должно идти перед Новым годом. Поэтому Старый Новый год отмечается столь же пышно, как Новый год – устраивается пышное застолье с разнообразными обильными холодными и горячими закусками. Зачастую в еде таятся сюрпризы, о значении которых мы поговорим позднее.

14 января у христиан почитается св. Василий. По легенде считается, что именно он написал Символ веры. Святой Василий признан покровителем всех обиженных, обездоленных и угнетенных. Символ веры же стал одной из главных христианских заповедей. 14 января, по поверью, нужно щедро угощать всех, кто зайдет в дом, иначе в следующем году удача может отвернуться.

Ночь на 14 января – знаковый период для язычников. Согласно древним легендам в это время злобные колдуны пытаются забрать ясный месяц с небосвода, чтобы на Земле воцарилась вечная ледяная мгла. Но добрые силы оказываются более могущественными, и мешают их планам – наступающий рассвет рассеивает тьму, день крепнет и прибавляется, а долгая и холодная зимняя ночь становится все короче и короче.

Время максимального разгула темных сил считается наиболее благоприятным для святочных гаданий. Считается, что в этот период они самые правдивые – «все, что загадано на святого Василия – сбудется, а если сбудется, то не минуется». Большинство из гаданий связано с поиском суженого. Но гадать можно и на другие жизненные события – рождение ребенка, карьерный рост, здоровье. Мужчины также могут принимать участие в этих таинственных и увлекательных действиях и узнать, встретится ли возлюбленная в будущем году, или нет. Разберемся подробнее, как правильно гадать на Старый Новый год.

Подготовка

К процессу гадания следует подойти серьезно и ответственно, если хочется получить правдивый результат от своих действий. Согласно традициям нужно сделать следующее, чтобы гадание сбылось:

развязать все узлы на одежде – пояса от платьев и халатов, ремни на брюках;

снять цепочки с крестом (церковь не одобряет святочных гаданий, относя их к языческим обрядам, поэтому можно не получить нужного результата, оставив на шее цепочку);

распустить волосы, снять все заколки, резинки, ленты;

снять колечки, другие украшения.

Если женщина или девушка гадает на будущего супруга (суженого), то желательно все манипуляции производить не в собственном (родительском) доме. Помимо этого в помещении, где проводятся гадания, не должно быть мужчин. Хорошо, если комната нежилая, например: коридор, ванная или кухня (за исключением тех гаданий, которые связаны со сновидениями).

Нужно четко сформулировать свое желание, желательно мысленно, только тогда потусторонние силы смогут правдиво ответить. И, самое главное, нужна твердая вера в истинность происходящего, только тогда все сбудется!

На жениха, свадьбу

mykaleidoscope.ru

Подавляющее большинство гаданий на Старый Новый год связано с будущим замужеством. Дамы хотят выяснить, смогут ли они встретить свою судьбу в этом году или нет. Разберемся, как правильно это узнать.

Расческа

Это один из самых незамысловатых вариантов ворожбы. Ложась спать, гадающая мысленно призывает суженого, просит, чтобы он расчесал ее во сне. Под подушку предусмотрительно помещается гребень или расческа. Человек, который явится в сновидениях и расчешет волосы девушки, обязательно посватается. Если он приснится, но к гребню и волосам не притронется, то будет роман, который свадьбой не увенчается. Если же никто не явится в сновидениях, то девушка будет одна весь год.

Разновидность такого гадания – с использованием чулка. Девушка должна купить новые чулки, один из них надеть на левую ногу. Гадающая ложится спать, мысленно призывая суженого и прося, чтобы он ее разул. Тот, кто снимет чулок с ноги, станет мужем. Если же никто не придет во сне, то романов и свадьбы можно не ждать.

Нитки

Потребуется три иголки и нитки трех цветов – красная, синяя и белая. Следует их продеть в каждую из иголок и аккуратно закрепить на спине гадающей девушки, так, чтобы она смогла дотянуться рукой до каждой, но не видела, где они находятся. Девушка наугад вытаскивает одну из иголок с продетой сквозь нее ниткой. Красная нить обозначает, что она скоро выйдет замуж и родит ребенка, белая – что быть ей в этом году одной, синяя – что следует ждать успеха в работе, а все романы будут непродолжительными и неудачными.

Крупы

Очень интересный вариант получения предсказаний от судьбы. Для него потребуются разные крупы – гречка, рис, манка, пшено, перловка. Берется несколько одинаковых блюдец или мисочек. В каждую из них насыпается немного крупы, а в последнюю наливается вода. Емкости устанавливаются кругом, в центральной части которого размещается сырое яйцо. Гадающая девушка раскручивает яйцо. В сторону какой миски оно укажет острым концом – то и следует ждать в будущем году от судьбы.

Если яйцо указало на миску с гречкой, то это к богатому жениху, с рисом – женатому поклоннику, с пшеном – следует ждать блондина, с перловкой – жених будет военным, с манкой – мужчина придет с северной стороны. Если же «перст судьбы» указал на миску с водой, то девушку ждут разнообразные путешествия. Если яйцо не указало ни на одну из мисок, то никаких особенных происшествий в этом году не будет, а девушка останется без жениха.

Свечи и ореховая скорлупа

Потребуется плоское блюдце с водой, огарки или компактные плавающие свечи, а также полые ореховые скорлупки. Свечи аккуратно зажигаются, вставляются в «кораблики» из скорлупок и пускаются вплавь. Если скорлупа со свечой утонет, то этот год будет неудачным – замуж выйти и встретить суженого не удастся. Гадающая дама, свеча которой прогорит раньше, чем у остальных, повстречает жениха первой, соответственно, та, у которой свечка будет гореть дольше всех, выйдет замуж позже остальных присутствующих.

Имя и характер

Следует взять 12 одинаковых листков бумаги, написать на них мужские имена. Можно перечислять своих поклонников или незнакомых людей. Все листки кладутся под подушку. Утром следует вытащить первую попавшуюся под руку бумажку и прочитать имя, которое там будет написано – так будут звать суженого.

Вариант этой ворожбы – на характер суженого. Потребуется колода игральных карт. Нужно вынуть из нее карты с изображением королей всех мастей. Они аккуратно помещаются под подушку, а утром вытаскивается первая попавшаяся. Если это пиковый король, то муж будет старым, с дурным характером, трефовый – можно ожидать, что посватается военный, червовый – молодой и богатый человек, бубновый – у суженого будет творческая профессия (писатель, художник, дизайнер, музыкант, и т.д.).

Еще один известный и простой способ узнать имя будущего нареченного – выйти в ночь на Старый Новый год на улицу и спросить, как зовут первого встречного мужчину.

Башмачок

Старинный способ узнать о суженом в гаданиях на Старый Новый год – использовать обувь. Башмачок выбрасывается за ворота. Куда он показывает носком – оттуда и следует ждать будущего жениха. Если же башмачок носком показывает на ворота собственного дома, то прогноз неутешителен – девушка в ближайшее время замуж не выйдет.

Кольцо

livemaster.ru

Это довольно сложный и требовательный вариант ворожбы. Для гадания нужно обручальное кольцо матери или бабушки. Следует наполнить стеклянный стакан чистой водой, по обе стороны от него поставить свечи. Кольцо подвязывается на волос гадающей и медленно опускается вниз, в стакан с водой, не касаясь ее поверхности. В тот момент, когда кольцо начинает раскачиваться и постукивать о стенки стакана, нужно прислушаться к его звону. Знающие люди говорят, что в нем можно услышать имя будущего жениха или дату бракосочетания. Если ничего услышать не удается, то нужно считать число ударов колечка по стеклу. По нему угадывается месяц, в котором девушка пойдет замуж. Например, 2 раза – свадьба будет в феврале, 4 раза – в апреле, 9 раз – в сентябре, и т.д.

Платок

Несколько девушек выходят на свежий воздух, и завязывают одной глаза платком. Затем нужно повернуть гадающую несколько раз вокруг себя, пока она не потеряет ориентацию, остановить и толкнуть в спину. Если девушка с завязанными глазами идет к воротам – скоро будет свадьба, если пытается вернуться назад к двери или крылечку, то в ближайшем будущем никаких перемен в ее положении не предвидится.

Кольцо, хлеб и крючок

Это старинный и проверенный способ узнать, каким будет будущий супруг. В миску кладут три предмета – кольцо, кусочек хлеба и крючок. Емкость закрывается тканью. Следует не глядя, на ощупь, вытянуть первую попавшуюся вещь. Если это хлеб — посватается богатый мужчина, кольцо – суженый будет красавцем, крючок – в мужья достанется человек бедный или с плохим характером.

Палочки

Берутся три палочки разного цвета – красного, синего и белого. Гадания проводятся дважды. Сначала определяется состоятельность суженого, затем – степень его привлекательности. Нужно наугад вытащить одну из палочек. Красная обозначает богатство и красивого мужчину, синяя – бедного и непривлекательного жениха, белая – средний вариант между двумя предыдущими.

Собаки

Очень любопытное гадание, основанное на поведении собаки. В помещение, где сидит гадающая девушка, запускают собаку. Если животное начинает нюхать пол, то муж будет суровым и злым, если подбежит, виляя хвостом, то суженый будет ласковым. Если собака не подойдет, а остановится возле двери, то замуж в этом году выйти не получится.

По голосу собаки можно определить, каков будет характер будущего нареченного. Для этого вечером нужно выйти из дома с ножом, и резать им сугроб (если он имеется), приговаривая «Черт, черт, подскажи, какой муж попадется, плакать или смеяться мне придется?». После этого следует прислушаться к собачьему лаю. Если он злобный и захлебывающийся, то муж будет угрюмым и мрачным, визгливые звуки на высоких нотах обозначают дурной характер суженого, звонкий и заливистый лай – молодого и веселого супруга.

Чашки

Потребуется шесть чашек. В одну из них наливается вода, в другие кладутся следующие предметы: монета, кусочек хлеба, сахар, лук, соль. Чашки передвигаются на столе, гадающая девушка поворачивается к ним спиной и выбирает наугад одну из них. Если попадется емкость с хлебом, то следующий год будет финансово успешным, а вскоре на горизонте появится обеспеченный мужчина, с сахаром – головокружительный и сладкий роман, с солью – тяжелый и горький разрыв. Чашка с луком сулит отношения с человеком, от которых придется плакать. Если же попадется чашка с водой, то никаких изменений в жизни не произойдет.

Предметы

Очень простое и понятное гадание. Берется несколько разных предметов, например: градусник, калькулятор, хлеб, мяч, мел и т.д. Девушка, гадающая на суженого, наугад выбирает один из них. По предмету можно понять род занятий будущего супруга. Если выбран градусник, то муж будет врачом, хлеб – фермером, калькулятор – финансистом, мяч – спортсменом, мел – преподавателем.

Свечи и зеркала

syl.ru

Наиболее известное гадание, окутанное завесой таинственности. Далеко не все девушки выдерживают его до конца. Но гадание со свечами и зеркалами считается наиболее точным. В помещении не должно быть никого, кроме гадающей. Нужно распустить волосы, снять все украшения и крестик, поставить перед собой и за собой зеркала так, чтобы отражения образовали коридор, потушить основной свет и зажечь свечи – по одной с каждого края зеркала.

Далее накрывается стол на две персоны, и девушка произносит «Суженый-суженый, приди со мной отужинать!». После этого нужно молча сидеть и вглядываться в зеркальный коридор. Ждать придется долго, вставать, зажигать свет и уходить нельзя – все гадание пойдет насмарку. Знающие люди говорят, что в зеркальном коридоре можно увидеть лицо человека, если он незнаком девушке. Если же это человек, которого она знает, то в зеркале покажется лишь его затылок.

На жизненные события

Гадать на Старый Новый год можно не только на суженого, но и на то, какими событиями будет богат грядущий год. Рассмотрим несколько вариантов таких гаданий.

Книга

Самый простой способ открыть, что сулит будущее – использовать книгу. Следует мысленно сформулировать вопрос и загадать страницу и строку в книге. Далее она открывается, читают в означенном месте. Фраза, которую увидит гадающая, и будет ответом на поставленный вопрос.

Вариант такого гадания – по телевизору. Нужно сесть перед ним, закрыть глаза и максимально сосредоточиться на своем вопросе, мысленно формулируя его четко и понятно. Затем телевизор включается наугад, и первая фраза, которую услышит гадающий человек, станет ответом на заданный судьбе вопрос.

Вареники

Наиболее известный, распространенный и почти всеми любимый способ гадания. Хозяйка лепит вареники с любой начинкой. В некоторые из них закладывается «сюрприз» монетка, сахар, соль, перец, кольцо, орехи, и т.д. Затем вареники варятся, гости приглашаются к столу. Гадание происходит во время поедания вкусного блюда. Если достался вареник с сахаром, то год будет хорошим и благополучным с финансовой стороны, с солью – придется проливать слезы, с кольцом – гость женится или выйдет замуж, с монеткой – грядет неожиданная денежная прибыль, с перцем – появится новый кавалер, с орехами – ухажеров будет несколько.

Воск

Потребуется свеча и плоское блюдо с водой. Нужно зажечь свечу, подождать, пока внутри скопится воск, и вылить его в блюдце, стараясь сделать так, чтобы капли слились в фигуру. Ее форма подскажет, что ждать гадающему человеку в текущем году. Если воск похож на ребенка, то в семействе будет прибавление, фигура, очертаниями напоминающая дом, свидетельствует о грядущих обновлениях. Воск, застывший в форме кольца, предрекает свадьбу, в форме платья или какой-либо другой одежды – к обновкам, в виде дерева – к радостным событиям, собаки – к новому другу. Воск в виде гроба – к потерям и утратам.

Желания

Гадать на желания очень легко – следует написать на отдельных листках бумаги все свои пожелания в текущем году и положить их под подушку. Один листик остается незаполненным. Утром наугад достается одна бумажка. То, что на ней написано, исполнится в этом году ранее остального. Если был вытащен пустой листок бумаги, то ни одному из пожеланий сбыться не суждено.

Разговоры

Такие гадания хорошо проводить в сельской местности. Гадающие тихонько подкрадываются к домам, из которых слышны разговоры, и слушают их. Радостные беседы сулят веселье в новом году, ругань – печальные события.

Пламя

Этим гаданием нужно заниматься в вечернее время вне дома во избежание пожара. Следует взять с собой старую ненужную, но прочную емкость – кастрюлю, ковшик, сковороду. и бумагу. Емкость ставится рядом со стеной. Внутрь помещается бумага и поджигается. По теням на стене можно увидеть грядущее. Если тени похожи на машины, то гадающего ждут путешествия, если на людей, то в текущем году будет много разговоров и общения, на сердце – к роману, на животных – к друзьям.

Пирог и нож

Так гадают на будущее прибавление в семействе. Нужен большой пирог и нож. Пирог кладется в центр стола. Гадающему дается в руки нож и предлагается отрезать от пирога кусок одним движением. Если получилось коснуться ножом центра пирога, то в этом году будет зачат или родится мальчик, если нож прикоснулся к краю, то в семье будет ребенок, но нескоро, и, скорее всего, девочка. Если же нож вообще коснулся не пирога, а скатерти, то детей в этом году можно не ждать.

Рюмка с водой

pxhere.com

Этот старинный способ помогает узнать пол и количество будущих детей. Чистая рюмка наполняется водой и выносится на улицу на мороз, где оставляется до утра. Утром число бугорков на поверхности льда скажет, сколько будет мальчиков, впадин – девочек. Гладкая и ровная поверхность замерзшей воды – неутешительное свидетельство того, что детей в семье не будет.

Разновидность такого гадания – на карьеру. Нужно налить чистую воду в миску с водой, внимательно посмотреть на свое отражение в ней, и мысленно несколько раз произнести вопрос, например: «Что будет с моей работой и карьерой в этом году?». Миска выносится на мороз и оставляется на ночь. Утром лед внимательно рассматривается. Если вода замерзла лункой, то ответ на вопрос отрицательный – карьера не сложится, с работой будут проблемы. Если лед замерз бугорками, то гадающего человека ждет резкий стремительный взлет по карьерной лестнице. Если вода замерзла ровной поверхностью, то никаких потрясений не будет, карьера пойдет медленно и верно в гору. Если же на льду видны и впадины, и бугорки, то нужно готовиться к взлетам и падениям, которые будут чередоваться.

Чего лучше не делать на Старый Новый год

Этот праздник тесно связан с разнообразными религиозными традициями, которые идут из глубины веков. В народе выработались приметы, предостерегающие от совершения следующих действий: