Что нужно ставить на новогодний стол в 2022 году

Год Водяного Тигра стоит встретить с правильно приготовленными блюдами.

Наступающий Новый Год будет годом Черного Водяного Тигра и хотя по китайскому календарю он наступит только в феврале, мы все равно можем подготовиться – позаботиться о том, чтобы тигр получил положенную ему пищу, так, возможно, он станет к нам добрее.

Что можно ставить на стол

Тигр – хищник, поэтому мясо для него обязательно. Причем лучше с кровью или же приготовленное в более «природном» виде – на углях, гриле, на костре. Подойдут и баранина, и свинина, и даже более экзотические варианты – конина, оленина. А вот птица выглядит сомнительно – вряд ли тигр охотится на птиц. Или рыб. Хотя, конечно, он может подкрасться и напасть, ведь тигр всеяден.

При приготовлении блюд постарайтесь сделать так, чтобы мясо было подано или большими кусками, или «разорвано» – так, как обычно бы и ел его тигр.

Еще один совет – используйте специи, это «приманит» животное и напомнит ему о его родных местах.

При обработке пищи важна естественность – помните, тигр любит все натуральное, приближенное к природе. Поэтому от синтетических продуктов и чрезмерно острых соусов лучше отказаться.

Теперь вспомним, а что за растения окружают тигра в его обычной жизни. Что у нас растет в пустынных и жарких краях? Верно, все возможные экзотические фрукты с родины тигров – Индии, Вьетнама, Таиланда. Их мы тоже можем в избытке поставить на стол, пишет Sng.Guru.

Что нельзя

Про рыбу и домашнюю птицу мы уже упомянули. Также следует воздержаться от всевозможных хлебобулочных изделий, лучше их поставить в стороне от общего стола – Тигр этого не кушает. А еще – блюда корейской кухни. Их лучше избегать. Дело в том, что в этой стране принято питаться мясом тигровых сородичей. Такой «намек» может обидеть хозяина года, и он будет негативно настроен к тем, что разделил «пищу его врагов».