В чем встречать счастливый 2022 год

Стоит серьезно продумать свой наряд, чтобы приманить к себе удачу в грядущем году.

До самой долгожданной ночи осталось меньше месяца, и пора уже сейчас задуматься над тем, в чем вы будете блистать. Новый 2022 год будет периодом царствования Водяного Тигра, и всем знакам зодиака стоит внимательнее отнестись к выбору наряда на празднование, чтобы заслужить благосклонность хищника, а грядущий год стал для вас одним из самых счастливых.

Цвет

В первую очередь стоит определиться в каких оттенках будет ваш наряд. В 2022 году главный цвет Тигра – голубой. Поэтому для своего образа вы можете использовать все оттенки этого цвета. На востоке голубой цвет олицетворяет собой стихийность, непостоянство, а тигр, в свою очередь, — животное импульсивное, так что 2022 принесет с собой в придачу глобальные перемены, а также внутренний рост.

Если же вы хотите привлечь в свою жизнь богатство в грядущем году, то можно облачиться в золотые или серебряные оттенки, также карьерному росту могут поспособствовать черный и синий, а тем, кто мечтает в 2022 году найти любовь, определенно подойдут наряды бирюзового или песочного цвета.

При этом астрологи советуют отказаться от принтов на одежде «под тигра», поскольку покровитель года может воспринять вас как конкурента, и тогда счастья в ближайший год вам точно не видать.

В чем встречать

Согласно бирманской легенде, буйвол однажды победил тигра, и после этого хищник стал недолюбливать быков и коров. Поэтому ни в коем случае не стоит встречать Новый 2022 год в том наряде, в котором вы были на праздновании в год Быка.

Для своего образа необходимо выбирать одежду из натуральных материалов, например, шелк, кожа, замша, и при этом не использовать синтетику и другие искусственные материалы. Также тигр достойно оценит утонченный внешний вид, без какой-либо вычурности. Поэтому стоит выбирать наряды классического фасона, но с ассиметричным кроем. Чересчур короткие платья также лучше оставить в магазине, и надеть на празднование длину миди или макси.

Что же касается обуви, то стоит отдать предпочтение белому и серебренному цвету. Также астрологи советуют отказаться от шпилек и остановить свой выбор на устойчивом каблуке средней высоты.

И чтобы грядущий год стал для вас еще счастливее, свой образ необходимо дополнить украшениями из натуральных камней, которые следует подобрать в соответствии со своим знаком зодиака. Изделия могут быть как массивными, так и практически незаметными.