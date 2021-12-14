Святочные гадания – Рамблер/Гороскопы

Святки — период от Рождественского сочельника до Крещения (между 6 и 19 января по новому стилю).

Святочные гадания

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Святки — период от Рождественского сочельника до Крещения (между 6 и 19 января по новому стилю). Начало года будоражит, непросто удержаться от традиционных гаданий и не задать судьбе вопрос о том, как всё сложится, будет ли удача, принесет ли год приятные изменения в жизни. Васильев вечер и Крещение — 13 и 19 января — считаются днями, когда гадания наиболее точны.

А еще святочные гадания — хороший повод повеселиться, ведь далеко не все способы относятся к мистическим, некоторые просто забавны. Есть такие, для которых нужна компания, другие проводятся в одиночестве. Какими воспользоваться вам, решайте сами. О наиболее популярных и некоторых редких расскажем в статье.

Святочные гадания на суженого

Как сложится судьба девушки, зависело раньше преимущественно от замужества. Неудивительно, что именно вопросы о том, выйдет ли она замуж в грядущем году и каким будет муж, были наиболее популярны в Святки. Среди этих гаданий есть и шуточные, и довольно жуткие.

На зеркалах

Это, наверное, самое известное гадание, именно о нем писал Жуковский в балладе «Светлана». И одно из тех, которые требуют смелости от гадающей. Ведь зеркала — это еще и символ связи двух миров, своеобразная дверь, из которой могут прийти к нам потусторонние силы и сущности.

Девушка должна остаться в комнате одна, в тишине и ждать наступления полуночи. Зеркала устанавливаются друг напротив друга, чтобы из отражений образовался своеобразный коридор, цепочка отражений, уходящая вглубь. Девушка распускает волосы, зажигает свечу и просит: «Суженый мой, ряженый, покажись мне!».

В другом варианте используется только одно зеркало, по сторонам которого ставятся две свечи, а заговор звучит так: «Суженый-ряженый, приходи ко мне ужинать». Его надо повторять, пока в отражении не увидишь жениха.

Когда появляется долгожданный образ, в обоих случаях нужно быстро сказать: «Чур меня!» или «Чур сего места!» и на зеркало накинуть белую ткань или полотенце. Говорят, что иначе бес, явившийся в облике жениха, может утащить девушку в свой мир. Если же за то время, пока горит свеча, вы так и не рассмотрели никого, кроме себя, в отражении, значит, в этом году свадьбу планировать еще рано.

На мостике

Нужно налить перед сном воды в чашку, из нескольких прутьев из веника сделать над ней своеобразный мостик, и сказать: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, пусть переведет меня через мост!» Поставьте в изголовье кровати. Во сне явится жених, который стоит на мосту. Если он еще и переведет вас на другой берег, значит, свадьба будет достаточно скоро — в ближайшие 2-3 года. Вместо чашки можно взять стакан или другую емкость.

Колодец

Еще один способ узнать суженого во сне. Если у вас поблизости есть настоящий колодец с крышкой, это лучше всего. Но при его отсутствии вполне подойдет игрушечный. Его можно сложить из спичек, прутиков, зубочисток, выкладывая их квадратом в несколько рядов, а сверху сделать крышечку из плотной бумаги, вместо ведра взять наперсток. Здесь важнее символизм, а не практичность.

Ведро надо наполнить водой, а колодец запереть на ключ, тоже символический — сделав похожее на запирание замка движение с любым ключом в руке. Ключик прячете под подушку, приговаривая: «Суженый-ряженый, приходи ко мне к колодцу водицы испить, у меня ключа просить».

На картах

Берете четырех королей из колоды, кладете под подушку и произнесите: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне». Если снится крестовый король, жених будет деловой человек с жестким характером или военный, пиковый — ревнив и намного старше, червонный молодой и при деньгах, бубновый — тот, кто уже по сердцу. Если сны не запомнились, можно с утра, еще не поднимая голову и не открывая глаз, вытащить одну из карт.

По собачьему лаю

«Черт, черт, не молчи, черт, черт, подскажи, какой мне муж попадется, смеяться или плакать придется?» — такие слова нужно произносить, выйдя ночью на улицу и «нарезая» ножом снег сугроба. А дальше прислушиваться к лаю окрестных собак. Если он звонкий, муж будет молодой, если хриплый — то старый. Если собаки лают задорно, то и у суженного характер будет легкий, визгливо или злобно — так и жених будет такой. А вот собачий вой может предупреждать, что брак будет недолгим и закончится вдовством.

На кольце

Вам потребуется обычный стакан с прозрачными стенками без рельефа и обручальное кольцо — подойдет взятое у родственников или друзей, только его нужно предварительно вымыть в проточной воде (можно сначала опустить в соль, а потом промыть под краном), чтобы убрать информацию о владельце. Колечко аккуратно опускаете на середину дна стакана и внимательно вглядываетесь, повторяя заговор: «Суженый мой, ряженый, приди ко мне». Иногда смотреть в центр колечка приходится довольно долго, прежде чем там появится желаемый образ.

О замужестве — кто первый?

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А теперь расскажем о нескольких гаданиях, которыми нужно заниматься не одной, а вместе с подружками. Простой и забавный способ — с горящей нитью. Девушки берут в руки за один конец нитки одинаковой длины, чтобы второй свисал, и одновременно поджигают. У кого нить сгорела первой, у той и свадьба будет раньше, а если погасла или погасла, не догорев, значит, замужество пока судьбой не предусмотрено. Еще один вариант такого гадания — на луковицах или зернах. У кого раньше появится росток, той и свадьбу первой играть.

На соломе

Следующее гадание подходит для большой компании и проводится ночью. На стол нужно положить ком соломы, на него сверху поставить сковороду, а в нее добавить небольшое количество воды и камень. Ровно в полночь нужно зажечь свечу. Девушки по очереди тянут по одной соломинке — в это время камень в сковородке будет производить какие-то звуки, и в них нужно расслышать имя суженого. Разумеется, остальные подружки должны в это время соблюдать тишину, хотя это и не всегда получается.

С петухом

В современных версиях можно заменить петушка на попугая, кошку, собаку или другое домашнее животное, но сделать поправку, выбирая символы. Итак, в несколько мисок раскладываются: зеркало — будущий жених будет хорош собой, зерно или монеты — богат, вода — склонен к вредным привычкам, курица (найти аналог будет сложнее, но можно) — чересчур любвеобилен и неразборчив в связях. Поскольку такое гадание лучше всего проводить вместе с подругами, вы можете дать волю фантазии и повеселиться, подбирая характеристики и символизирующие их предметы.

На спичках

Предыдущие гадания говорили об абстрактном, низвестном пока женихе. Если же у девушки уже есть пара или тот, кто вызывает повышенный интерес, предсказать будущее можно так: по бокам коробка ставится по одной спичке. Их поджигают, а когда сгорели, смотрят — если они склонились друг к другу, симпатия обоюдна и девушка с парнем будут вместе. А если спичечные головки смотрят в разные стороны или отвалились — увы, прогноз неблагоприятен.

На улице

Популярные для веселых компаний гадания - с вопросом прохожему об имени и бросанием обуви. Считается, что спрашивать нужно первого встречного, причем суженый будет не только иметь такое имя, но и внешне походить на прохожего. Возможно, в давние времена это было приемлемым способом девушке проявить инициативу и познакомиться с понравившимся парнем, да и сейчас полно историй, как такое гадание закончилось бурным романом или свадьбой.

Что касается обуви, для этого нужно подойти к воротам или выйти к дороге, повернуться к ним спиной и бросить сапожок, ботинок или валенок через плечо. Если он смотрит носком от вас, значит, в этом году предсказано замужество, причем жених появится, скорее всего, с той стороны, куда повернут ваш башмачок. Это гадание проводят в ночь с 18 на 19 января, при наступлении Крещенья, только выбирать нужно безлюдное место, чтобы случайно не ушибить человека. Если же кто-то в столь поздний час стал невольным участником гадания, самое время спросить его об имени и присмотреться.

Гадания на будущий год

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Но не любовью единой, как говорится, жив человек. Не менее популярны были во время Святок вопросы о том, чего ждать от судьбы в наступившем году. И вариантов таких гаданий также множество.

Какой жизнь будет

Это гадание более интересно вместе с друзьями, хотя можно погадать и одному. В какую-то емкость: валенок, мешок, коробку, чашу или др. — прячутся предметы, символизирующие разные события: жизнь плохая (зола) или хорошая (сахар — сладкая), слезы (луковица), богатство (украшения), свадьбу (кольцо) и т.д. Можно придумать свои значения и символы и вдоволь повеселиться, представляя, как реализуется то или иное предсказание.

Со сжиганием бумаги

Психологи и психоаналитики могут объяснить результативность такого гадания играми подсознания, но с друзьями и подругами можно не искать объяснений, а просто воспользоваться простым и наглядным способом.

Нужно взять чистый лист бумаги, смять его и поджечь, предварительно кинув на тарелку или другую поверхность, которая не горит. Дальше вы пододвигаете свечу так, чтобы на стену падала тень от сгоревшего бумажного комка, и смотрите, на что она похожа. Второй вариант — рассматривать золу и пепел, но тень от живого огня дает динамику, благодаря чему гадание будет более интересным. Гадать, сжигая бумагу, можно и в одиночку.

На воске

Для этого гадания растапливают свечу или отдельный кусочек воска и выливают в воду. То, какую форму он примет, и будет предсказанием на будущий год:

цветок — исполнение желаний, добрые вести;

сердце — любовь;

крест, череп — болезнь или даже смерть, горе;

младенец — беременность, новое направление деятельности, бизнес-проект;

ангел — поддержка Высших сил;

птица — благоприятные перемены;

ракушка — благополучие в финансовых вопросах, улучшение материального состояния;

зверь — если чувствуется агрессия, может предсказывать появление врага;

человек — новый друг;

звездочки — продвижение по службе, карьерный рост, повышение статуса;

червяк — возможные проблемы из-за невыполненных обещаний и накопившихся мелких дел, необходимость разобрать «завалы» и отвечать за свои слова и дела;

обувь или транспорт — скорая дорога или переезд.

Конечно, вы можете увидеть и другие символы — их значения можно найти в специальных сборниках или ориентироваться на собственные ассоциации. В некоторых вариантах этого гадания воск выливают не в воду, а в молоко, которое дают домовому. Также можно смотреть не только на итоговую фигуру, но и то, какие элементы можно увидеть, пока воск застывает.

На яйце

Несколько похоже на предыдущее. Нужно взять свежее яйцо, сделать в скорлупе дырочку и вылить его в стакан или другую прозрачную посуду с водой. По форме, которую принял белок, и предсказывается будущее. Например, кольцо говорит о скором обручении, корабль или другой транспорт сулит поездку или встречу с тем, с кем был в разлуке, а кубическая форма напоминает гроб и сулит потери или смерть. Здесь вы можете находить свои значения для увиденных символов.

По щепке

По краям кастрюли, таза или другой емкости закрепляются записки с разными событиями (новая работа, прибыль, свадьба, отпуск в экзотической стране, беременность и т.д.) В емкость наливают воду и опускают сухую деревянную щепку или кусочек фанеры, на которых закреплен огарок свечи. Его зажигают и подталкивают щепку, чтобы она начала двигаться по поверхности воды. К какому листку она подплывет, то событие и случится. Если же свечка погаснет или перевернется в воду, значит, ждать в наступившем году перечисленного не стоит. Также можно писать имена участвующих в гадании, задавая про всех один вопрос — например, кто выйдет замуж или получит повышение.

Другие гадания

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Во время Святочных гаданий задают и другие вопросы. Например, о том, кто родится, мальчик или девочка. Для этого кольцо или иголку с наколотым кусочком ткани подвешивают на нитку и опускают в воду, а потом медленно вытаскивают. Если колечко совершает круговые движения, то будет девочка, вправо-влево или вперед-назад — мальчик.

Вот еще некоторые способы погадать в Святки.

Подслушивание

Разговор соседей или прохожих можно рассматривать как знак — если он идет на повышенных тонах, то и в вашей семье вероятно выяснение отношений, тишина и спокойствие предскажут мир и лад, а признания в любви — второй медовый месяц для вас.

По книге

Такой способ используется многими не только в эти две недели. Если есть вопрос, на который вы не можете найти ответ, загадайте страницу и строку, возьмите книгу — лучше, если это будет Библия или философский трактат, но можно использовать и художественную литературу — например, у многих популярна «Мастер и Маргарита». Теперь находите нужную строчку, и вам остается только понять, как ее трактовать для вашей ситуации.

На желание

Сформулируйте, чего вы хотите, и позовите кошку из другой комнаты. Если она переступит порог левой лапкой — задуманное сбудется, если правой — увы, пока нет. Вы можете использовать и другой «оракул»: собаку, птицу, монетку. Просто именно в Святки связь с Высшими силами особенно сильна, поэтому гадания более правдивы.

Новогодние праздники и Святочные две недели — время, когда мы строим планы, формулируем желания и мечты, думаем о том, что принесет нам год. Гадания — древний способ получить подсказки от Высших сил и собственного подсознания, а еще встретиться с друзьями и повеселиться, найти единомышленников для реализации задуманного и загаданного, ощутить себя немного волшебником и приступить к реализации задуманного.