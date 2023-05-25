Выполняют главную миссию: почему так много воронов на кладбище

Вороны обитают на кладбищах не просто так – у них есть важная миссия.

Когда вы приезжаете на кладбище, то наверняка замечали, что в этих местах обитает много ворон. Эти черные птицы во многих культурах ассоциируются со смертью, черной магией и потусторонним миром.

Как вороны помогают душам умерших

Дело в том, что воронов считают не только недобрым знаком, они также выполняют свою работу и главную миссию – помогают душам найти путь к покою и забвению. Поэтому считается, что вороны на кладбище нужны для того, чтобы проводить душ умерших в загробный мир.

Кроме того, эту птицу считают проводником между мирами. Поэтому, если вам на кладбище встречаются вороны, значит ваш усопший родственник хочет дать вам знак или предупредить о чем-то. Задумайтесь, может вы в своих мыслях просили вам подсказать какое-то решение. Если нет, то обратите внимание на другие знаки в вашей жизни. Возможно, усопший хочет предупредить вас об опасности. Ведь мертвые знают гораздо больше, чем живые, и нередко предупреждают своих родственников о грядущих неприятностях. В таких ситуациях важно правильно трактовать знаки, которые посылают вам с того света.

Приметы

Существуют некоторые приметы относительно ворон на кладбище, вот некоторые из них:

Если птица сидит на кресте или памятнике, то посмотрите, в какую сторону обращен ее хвост. Если в вашу, то скоро в семье будут похороны. Если в другую, то никаких негативных последствий не будет.

Кричащие над головой вороны на кладбище говорят о том, что вам нужно обратиться к врачу. Возможно, в вашем организме начала зарождаться тяжелая болезнь, но шанс на спасение еще есть.

Ворона на могиле говорит о том, что у умершего остались незавершенные дела в земном мире. Подумайте, все ли просьбы вам удалось исполнить? Если нет, то это поручено вам.

Ворон сидит на ветках дерева недалеко от могилы и наблюдает за вами? Умерший интересуется вашей жизнью и помогает вам знаками и предупреждениями. Пока что все идет хорошо, и вы поступаете правильно.

Есть и более реальная причина, которая объясняет то, что вороны скапливаются на кладбище. Дело в том, что некоторые родственники оставляют еду на могилах своих родственников, а вороны просто питаются тем, что остается на кладбище.

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