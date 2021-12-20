Что должно быть в кошельке, чтобы приманились деньги

Ваш кошелек станет куда толще, если вы положите туда "денежные" предметы.

Кошелек – главный источник денежной энергии человека. С помощью него вы показываете свое отношение к вашим финансам. Изначально его функцией является только хранение, но не все знают, что определенные атрибуты помогают привлечь денежные потоки.

Значимые монеты и купюры

Сильнейшими талисманами для привлечения денег могут быть редкие коллекционные монеты. Также обратите внимание на деньги ваших бабушек и дедушек. Наверняка в их коллекциях остались старинные монеты, которые сейчас найти уже невозможно. Они будут хорошим талисманом в кошельке. Лучше всего использовать иностранную валюту, но и отечественная тоже подойдет.

Бумажные старинные купюры, как правило, не сохраняются, но современные деньги тоже можно использовать в качестве талисмана. Например, положите в кошелек купюру с первой зарплаты или то, что вы получили в качестве выигрыша. И не тратьте их никогда. Пусть лежат в кошельке и притягивают деньги.

Денежные приправы

В кошелек можно положить тканевый мешок с денежными приправами. Чаще всего мы используем их при готовке, но в древние времена они имели магические свойства. Лучше всего сделать такой талисман самостоятельно. Купите небольшой тканевый мешочек и насыпьте туда корицу и гвоздику. Важно плотно его завязать, чтобы приправы не рассыпались. Носите в том отделении кошелька, где не лежат деньги.

Травы

Мало кто знает, но травы могут быть не только целебными. Наши предки верили, что разные растения обладают магическими свойствами. Для достатка и богатства раньше использовались базилик, петрушка и кинза. Лучше всего будет, если вы самостоятельно вырастите эти травы, а потом засушите для того, чтобы они стали своеобразным талисманом. Важно их регулярно менять, так как у них должен быть особый аромат для привлечения денег.

Китайские монеты

Традиционным денежным талисманом считается связка из китайских монет. Их обязательно должно быть 6, 8 или 9 штук – символичные для азиатской культуры цифры. Как и другие амулеты, вам придется изготовить его самостоятельно. Для этого нужно купить китайские монеты – сделать это можно в обычном сувенирном магазине, а потом связать их любой ниткой так, чтобы она не порвалась. У нее должен быть особый цвет – красный или золотой.