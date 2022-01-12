Как языческий бог разделил Русь

Почему и зачем Киевская Русь разделилась на три части?

Несколько сотен лет назад на нашей земле жили язычники, которые поклонялись богам огня, воды, верили в силы природы и магию, потому что могли наблюдать ее каждый день. Это было по-настоящему удивительное время, когда деревья могли говорить, в домах жили домовые, а также существовали могущественные чародеи, провидцы и целители, которых в народе называли волхвами. Они поклонялись языческому богу молний Перуну, который однажды разделил Киевскую Русь на три части.

Где зарождалась сила волхвов

В летописях говорится, что у Перуна было особое святилище, где волхвы получали свою силу. Так, в Житомирской области в разное время, но в одном и том же месте люди погибали от удара молнии. Это место местные жители называли Громовищем. И, если верить легендам, то именно здесь волхвы и получали сверхъестественную силу. В летописях также сохранилось описание подобного обряда.

Считалось, что его мог пройти лишь тот, кто не боится смерти. Будущий ведьмак приходил на поле совершенно один, затем чертил небольшой круг, и вдоль него исполнял ритуальный танец. Таким образом, колдун пытался заманить молнию, которая могла наделить его сверхъестественными способностями. Танцами волхву необходимо было довести себя до полного истощения, чтобы стать с природой одним целым, уснуть и проснуться уже совершенно другим человеком.

Князь Владимир и месть Перуна

В X веке нашей эры Владимир Великий приказал уничтожить всех древних богов, а самого Перуна утопить в Днепре. И, по его воле, начали убивать и преследовать волхвов и ярых представителей язычников. Грубая сила победила, и на смену древней религии пришло христианство. Однако многих не устраивал подобный расклад, поскольку церковь руководила обществом вместе с государством, а вот волхвы вовсе не правили людьми, они их оберегали и направляли.

Когда все это произошло, связь человека с силами природы могла исчезнуть навсегда. Но в то же время на юге и востоке Руси появились странные воины, которые умели ловить пули голыми руками. Они называли себя характерниками. На западе образовались маги, которые могли общаться с деревьями и животными. Их называли мольфарами. А вот на севере оказались женщины-колдуньи, которые могли всего одним своим взглядом приворожить любого смертного.

Таким образом, словно одним ударом молнии, покровитель великих волхвов, языческий бог Перун, разделил Киевскую Русь на три части — характерники, мольфары и ведуньи. Так и случилась его месть.