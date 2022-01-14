«Денис Ширяев не Козерог!»: о чем еще умолчала таролог
Редакция Рамблер/гороскопов получила заманчивое предложение о сотрудничестве от эксперта по мемам и нейросетям Дениса Ширяева.
Фото: Рамблер/гороскопы
Но стоит ли соглашаться на эту препозицию?
Для того чтобы разобраться в этом судьбоносном вопросе, таролог сделала классический расклад на 4 карты.
Рамблер
Её вердикт:
Наш Герой — типичный «Паж пентаклей».
Перевернутая «тройка мечей» означает разлад и ссоры. Может и не подружится с коллективом.
Карта «Шут» говорит о том, что у него совсем нет опыта в наших непростых делах, и характеризует как человека открытого и радостного, но который, как ребенок, «не отличает добра от зла».
«Отшельник» говорит, что он находится на пути духовного поиска и идет к мудрости. Видимо поэтому он обратился именно к нам.
Команде Рамблер/гороскопов толкование таролога предельно понятно, а свои выводы каждый сделает сам.
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