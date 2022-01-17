Как отпугнуть врагов при помощи соли и молитвы

Соль помогала нашим предкам защититься от злых сил и прогнать негатив из дома.

При современном ритме жизни неизбежно каждый из нас сталкивается с большим количеством самых разных людей – и на работе, и в личной жизни, да и просто выходя в магазин – соприкосновение с чужой энергией неизбежно. Попробуйте посчитать, сколько людей было рядом с вами в течении дня – цифра будет огромная! Контакты, которые происходят виртуально, например, когда мы с кем-то общаемся в социальных сетях, тоже считаются.

Поэтому рано или поздно почти каждый начинает задаваться вопросом о том, как защитить себя от энергетического мусора, как очиститься и избежать дурного глаза и дурного слова.

При чем тут соль

Наши предки использовали простой, но действенный способ и он не потерял своей актуальности до сих пор.

Вам потребуется соль – лучше крупная. Соль способна «впитывать» в себя информацию и поэтому она издревле использовалась в обрядах для защиты дома – считается, что она, подобно губке, может поглощать то дурное, что приносит с собой человек.

Например, наши предки ставили большую открытую емкость с солью посередине стола. Странный выбор, учитывая то, что соли для приготовления блюд требуется немного, современные солонки как будто бы намного практичнее. Но это было нужно для того, чтобы в месте сбора людей, во время трапезы, был мощный защитный барьер, который бы останавливал все дурное, что может быть принесено.

Соль под порогом

А для защиты дома можно использовать другой способ. Насыпьте соль «под порог», а если у вас обычная квартира, то вокруг двери – снаружи, на коврике, где вытирают ноги – в общем, в том месте, где проходит «граница» вашего дома, вашей территории. Каждый входящий будет соприкасаться с этим «барьером», и негатив, если он есть, будет впитываться в кристаллы. Конечно же, соль нужно менять – если кристаллы большие, вы сможете заметить, насколько быстро они меняют цвет, подумать, после чьих визитов это обычно происходит.

Усилить действие соли поможет молитва. Раскладывая соль, прочитайте: «Боже, благослови входящего в сей дом, защити и сохрани исходящего из него и даруй мир в нем прибывающим!». Соль также «впитает» в себя это послание.