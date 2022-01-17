Почему после кладбища надо мыть руки

На кладбище есть специальные традиции, которые стоит соблюдать.

На кладбищах всегда стоят раковины, в которых большинство людей моют руки. Некоторые боятся использовать эту воду, так как считают, что она может быть опасна. На самом деле, после кладбища нужно обязательно помыть руки, а если вы боитесь, то можно взять воду в бутылке с собой.

После похорон нужно мыть руки три раза. Считается, что так вы избавитесь от всей негативной энергетики, которую могли забрать с собой с кладбища. Некоторые люди кидают горсть земли в могилу, а это значит, что на ваших руках могла остаться земля. Не забудьте вымыть и под ногтями, делать это нужно тщательно, чтобы не осталось следов грязи.

Если вы навещали умерших родственников, то после кладбища всегда нужно мыть руки, а обувь заносить в дом не сразу – ее тоже нужно обмыть, а воду вылить на улицу. Делать это нужно строго в перчатках.

Лучше всего вымыть руки сразу же в тот момент после того, как вы вышли с территории кладбища. Старайтесь не приносить землю домой, иначе она может остаться там надолго. Для этого принято брать с собой большую бутылку воды, а потом ополоснуть ей руки.

Воду из источников на кладбище лучше использовать только в том случае, если вы убирались и у вас очень грязные руки. Вода в целом там используется исключительно для уборки могил, так как она считается мертвой, тем более ей нельзя умываться и утолять жажду. Если вы вымыли руки этой водой, то дома нужно это сделать еще раз.

Мытье рук и обуви после кладбища принято для того, чтобы человек не навлек на себя беду. Все, что расположено на кладбище – вещи с негативной энергетикой даже в том случае, если вы с покойником были в хороших отношениях. Кладбищенская земля используется в темных обрядах и ритуалах, поэтому от нее нужно избавляться, если вы – не маг и не экстрасенс.