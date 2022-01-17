Почему после кладбища надо мыть руки
На кладбище есть специальные традиции, которые стоит соблюдать.
На кладбищах всегда стоят раковины, в которых большинство людей моют руки. Некоторые боятся использовать эту воду, так как считают, что она может быть опасна. На самом деле, после кладбища нужно обязательно помыть руки, а если вы боитесь, то можно взять воду в бутылке с собой.
Если вы навещали умерших родственников, то после кладбища всегда нужно мыть руки, а обувь заносить в дом не сразу – ее тоже нужно обмыть, а воду вылить на улицу. Делать это нужно строго в перчатках.
Лучше всего вымыть руки сразу же в тот момент после того, как вы вышли с территории кладбища. Старайтесь не приносить землю домой, иначе она может остаться там надолго. Для этого принято брать с собой большую бутылку воды, а потом ополоснуть ей руки.
Мытье рук и обуви после кладбища принято для того, чтобы человек не навлек на себя беду. Все, что расположено на кладбище – вещи с негативной энергетикой даже в том случае, если вы с покойником были в хороших отношениях. Кладбищенская земля используется в темных обрядах и ритуалах, поэтому от нее нужно избавляться, если вы – не маг и не экстрасенс.