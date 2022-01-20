Как вести себя на кладбище, чтобы не привлечь темные души

Существуют определенные правила, как следует вести себя на кладбище.

На Земле есть места, находясь в которых, человек становится наиболее чувствителен к контакту с потусторонним. Нередко он «цепляет» что-то и несет это в свою повседневную жизнь. Это могут быть так называемые места силы – те локации, где происходил сильный энергетический выброс, места, где умерло насильственной смертью большое количество людей (поля сражений, расстрельные полигоны и т.п.), масштабных катастроф.

И есть еще одно место, которое может таить в себе опасность в плане нежелательных контактов и «гостей» – кладбище.

Поэтому, собираясь его посетить, нужно подумать и о своей безопасности:

1. Находится в трезвом рассудке – не употреблять алкогольных напитков и запрещённых веществ. Сознание должно быть спокойно – расшатанная психика вызывает повышенный интерес у тех, кто хочет захватить тело.

2. Внимательно отслеживать свои мысли – если вы начинаете ловить себя на странных ощущениях, не свойственных вам желаниях (например, было все хорошо, а вдруг накатывает тоска, уныние) – покидайте территорию.

3. Использовать защитные амулеты, молитвы.

4. Проговаривайте заговор. «Я отказываюсь, я запрещаю ко мне обращаться обитающим тут душам, кроме тех, к кому я пришла» – вот такие слова можно произносить мысленно.

5. Избегайте посещения кладбищ в состоянии болезни и беременности. В это время силы организма вместо защиты уходят на поддержку текущего состояния, и мы уязвимы для вторжения.

6. Разумеется, нельзя мародерствовать – ломать и топтать чужие могилы, брать оттуда еду и цветы и т.п. Осквернение могилы приведет к возмущению тех, кто находится между мирами и они найдут способ «отомстить» обидчику.

7. Избегайте посещения кладбищ после наступления сумерек и во времена, когда границы между миром живых и мертвых особенно тонкая – в разных культурах есть указания на эти даты.

8. Калитку ограды следует закрывать. Так прочерчивается граница между мирами.

9. Нельзя ходить по кладбищу босиком или заезжать на него на любом транспортном средстве. Землю с могил, если она вдруг попала на одежду и обувь нужно немедленно стряхнуть и отмыть.