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Мистическая история рождения Москвы

21 января 2022ГаданияДиана Сабитова

Что скрывается под названием столицы и при чем тут язычество?

Мистическая история рождения Москвы
Фото: fonwall.ru

Москва стоит на 7 холмах. 7 – сакральное число, связанное с наличием 7 основных чакр на человеческом теле, отсюда сама собой напрашивается аналогия – о 7 энергетических центрах (местах силы) нашей столицы. Достаточно много версий есть о том, где они находятся: под сталинскими высотками, на Красной Площади, в Коломенском и в других важных и традиционно притягивающих людей местах.

При чем же здесь название города

Давайте снова обратимся к истории и вспомним древнюю славянскую богиню – Макошь (Мокошь), отвечающую за плодородие, рождение, саму жизнь и судьбу, а также за связь с высшим, Вселенной. По одной из версий, на месте нашей столицы было создано капище, где поклонялись древней богине. А местность вокруг называлась Мошква, что быстро трансформировалось в Москву. Весьма примечательно, что с приходом христианства именно с культом богини Мокоши велась активная борьба, но эти знания все равно дошли до наших дней.

Если говорить о возможном месте расположения капища – то это Боровицкий холм. Сейчас здесь располагается Кремль и часть Китай-Города – и по-прежнему сюда стекаются тысячи людей со всех концов России и из других государств, загадывают желания, фотографируются на память, восхищаются красотой Другими словами – чувствуют притяжение и отдают энергию.

Чакры и энергия

Если проводить аналогию с чакрами, то, скорее всего, это энергетически похоже на эманации первой чакры – муладхары. Кстати, Кремль, имеет именно ее цвет – красный, как кровь. Очередное странное совпадение. А буквально на днях Москва была признана городом с самым лучшим качеством жизни. Похоже на то, что древняя богиня все еще охраняет эту землю и у этого города долгая и счастливая судьба.

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