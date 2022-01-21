Приметы, которые нужно соблюдать в свой день рождения

Что нельзя и что можно делать в самый долгожданный праздник в году?

День рождения для многих является одним из главных праздников в году. И есть несколько примет, которым необходимо следовать в этот день, чтобы на целый год привнести в свою жизнь удачу и достаток.

Торт и свечи

Торт со свечами является неотъемлемой частью праздника. Виновнику торжества предлагают загадать желание и задуть все свечи, которыми украсили праздничный торт. Желание необходимо загадывать про себя, иначе оно может не сбыться. Кроме этого, если имениннику удалось разом задуть все свечи, то загаданное обязательно исполнится, а если нет, то подобная возможность представится уже в следующем году.

Не праздновать заранее

Вы наверняка слышали о том, что отмечать день рождения заранее — плохая примета. Как говорили предки: раньше отмечать — годы жизни сокращать. Также считается, что если празднование устроить раньше дня, в который вы появились на свет, то можно отпугнуть от себя удачу и финансовый успех.

Подарки

Речь пойдет вовсе не о тех подарках, которые вы будете принимать в свой день рождения, а о тех, которые следует подарить своим гостям. Необходимо поблагодарить гостей за их презенты, например, испечь печенье или подарить небольшой сувенир каждому из пришедших на ваш праздник. Такая щедрость позволит притянуть в дом удачу и достаток.

Не выносите мусор

После праздничного застолья обычно остается много мусора, однако не стоит спешить его выносить. Дело в том, что, отправившись на помойку в день своего рождения, вы рискуете отпустить все деньги из своей жизни на ветер. Поэтому следует отложить вынос мусора на следующий день.

Приметы для гостей

Чтобы праздник и последующий год прошли удачно, приметы нужно соблюдать не только имениннику, но и его гостям. Приглашенным на празднование, в первую очередь, стоит внимательнее отнестись к выбору подарка. Так, существует ряд предметов, которые не следует дарить, например, острые предметы, зеркала, часы и многие другие. Кроме этого, если в подарок были выбраны кошелек, копилка, ваза или сумка, то ни в коем случае нельзя дарить их пустыми, необходимо положить хотя бы одну монету. Неправильно выбранный подарок может спугнуть удачу и привнести в жизнь именинника беды.