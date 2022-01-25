Какие вещи в доме приносят неудачи и беды

Список вещей, которые стоит скорее же выбросить.

Иногда причиной ваших неудач, бед и даже бедности могут быть самые обычные вещи в доме. От них нужно скорее избавиться и заменить на те, которые будут работать над созданием позитивной энергетики. Кроме этого, очищать дом от ненужных вещей психологи и специалисты фэншуй рекомендуют на регулярной основе, поскольку после такой процедуры человек начинает чувствовать себя заметно лучше. В материале вы узнаете о пяти вещах, от которых нужно избавиться в первую очередь.

Разбитые стекла

И речь не только о разбитых зеркалах. Избавиться стоит и от треснувшего окна, кружки с отколовшейся ручкой и многих подобных вещей. Дело в том, что разбитое стекло символизирует брешь в защите вашего дома.

Старые вещи

У каждого есть такие вещи, которые просто лежат и ими уже очень давно никто не пользуется. Всему подобному место на свалке. Если же у вас не поднимается рука выбросить ту или иную вещь, то вы можете подарить ей новую жизнь, отдав кому-то из знакомых или на благотворительность.

Часы

Если у часов останавливается время, то это дурной знак. В этом случае их стоит либо отнести в ремонт, либо выбросить. Бывает, что даже после ремонта, спустя некоторое время, часы могут остановиться вновь, и тогда их точно стоит отнести на свалку.

Мелкий мусор

Просмотрите карманы в каждом предмете вашего гардероба, включая сумки и кошельки. Наверняка вы там обнаружите множество мелкого мусора, будь то билетики, фантики и многое другое. От такого стоит избавлять сразу же, ведь все начинается с малого.

«Мертвые вещи»

К «мертвым» вещам относят сухие цветы, которые так любят многие хозяйки, чучела животных, засушенных бабочек или жуков, рога зверей и перья птиц. Все эти предметы декора можно отнести к некротической энергетике увядания. Кроме этого, ракушки, которые привозят из отпуска, стоит держать в качестве сувениров только тем, кто регулярно за ними ухаживает. А все остальное лучше раздать или выбросить.