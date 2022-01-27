Народные приметы на 28 января 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно изготавливать обереги и сидеть дома?

28 января православные христиане чтут память святого Павла Фивейского. Также в народе эту дату называют «Днем колдунов». В этот день нужно носить на себе оберег, так как существует высокий риск получить сглаз.

История праздника

Преподобный Павел считается основателем православного монашества. Его жизнь стала образцом для отшельников в монашеских обителях. Он родился в Египте и стал сиротой в раннем возрасте. В те времена император Декия организовывал гонения на христиан. Узнав об этом, Павел удалился в пустыню.

Павел жил в пещере, питался финиками и хлебом. Эти продукты ему приносил ворон. Укрывался от холода он листьями пальм. Так он провел в пещере 91 год. Незадолго до кончины Павла, о нем стало известно Антонию Великому. Преподобный нашел пещеру Павла и долго с ним беседовал, а потом стал свидетелем того, как его душа ушла на небеса в сопровождении ангелов и апостолов.

Что можно делать

Праздник в народе называют днем колдунов. Считается, что именно в этот день более опытные маги передают знания тем, кто только начинает разбираться в этой сфере. От этого страдают простые люди, на которых тренируются юные колдуны.

В этот день нужно было особенно аккуратно себя вести и сторониться чужих людей. Люди изготавливали обереги и носили их, чтобы не получить порочу или сглаз от новоиспеченных ведунов.

На родившихся в этот день детей специально надевали рубаху из льна голубого цвета. Считается, что эта ткань в сочетании с цветом может спасти младенца, если на него направят темные силы.

Перед сном необходимо обязательно помыть свою обувь, чтобы не «замарать» свою жизнь. Кроме того, на обуви люди могли принести следы темной магии, поэтому если вы не собирались чистить обувь, лучше оставить ее за порогом, передает СОВА.

Что нельзя делать

28 января не стоит заниматься крупным и мелким ремонтом. Он будет неудачным, так как вскоре придется переделывать все заново.

На улицу старались не выходить в этот день, но, если очень надо было, люди старались плотно поесть перед этим. Иначе могли начаться проблемы со здоровьем. Не стоит грубить пожилым людям в этот день, иначе вас может постичь серьезная болезнь.