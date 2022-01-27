Как понять, что на вас лежит заговор

Плохое самочувствие или проблемы на работе могут быть не просто «черной полосой».

Иногда мы не понимаем, почему нас настигают болезни или неудачи. Многие по привычке списывают это на жизненные обстоятельства, однако бывает и так, что человек, который на вас в обиде или же завидует вам, прочел заговор. После этого наложенная магия оказывает воздействие на ваши чакры, нарушая их работу полностью или частично. И тогда ни с того ни с сего может начаться череда нескончаемых неприятностей. Давайте разберемся, как определить, лежит ли на вас заговор.

Корневая чакра

Корневая чакра является вашим фундаментом. И заговор, в первую очередь, влияет на нее. Это можно понять, когда вы начинаете чувствовать, что теряете себя, смысл жизни. Вы видите негатив во всем, что вас окружает, в любой мелочи. Кроме этого, близкие начинают казаться врагами. Вы закрываетесь, перестаете общаться с людьми, становитесь агрессивными, раздражительными и одинокими.

Сны

Сон превращается в самую настоящую пытку. И вовсе необязательно будут сниться кошмары, но обязательно что-то тяжелое, то, что будет заставлять вас просыпаться в холодном поту. Со временем вы можете перестать различать, где реальность, а где сон. На фоне этого появляется бессонница и даже возможны психологические проблемы.

Здоровье

Из-за внутренних переживаний могут развиться проблемы со здоровьем. Но именно на наличие заговора может указывать боль без видимых на то причин. Описать ее довольно сложно, но, чувствуя ее, вы точно поймете, что происходит что-то неладное. Кроме этого, люди с наложенным заговором сильно теряют в весе, будто сохнут прямо на глазах. При этом, если вы обратитесь к медикам, они, скорее всего, разведут руками, поскольку никаких заболеваний выявить не смогут.

Стоит отметить, что, если вы подозреваете, что на вас лежит заговор, не стоит пытаться что-либо делать с этим самостоятельно. В этом случае необходима помощь профильного специалиста, который подберет метод, который сработает именно на вас. Главное — не угодить в руки шарлатанов. И, помните, бездействие никогда не приводит к результату.