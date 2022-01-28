Как месяц рождения влияет на характер женщины

Оказывается, узнать женщину можно, задав ей всего один вопрос.

Любая женщина – загадка. Но если вы знаете месяц, в котором она родилась, загадки становится чуть меньше. О том, как понять характер женщины по месяцу ее рождения, читайте в этой статье.

Январь

Январские женщины кажутся холодными, как главный зимний месяц, но штука в том, что внутри они – настоящий огонь. Их характер может быть очень целеустремленным, они требовательны и склонны доминировать, и вместе с тем никто не может любить так же глубоко, как они.

Февраль

Женщины, рожденные в феврале, свободолюбивы и одновременно очень практичны. Они всегда полны идей и дружелюбны, но и вспыльчивы, если их добротой пренебрегать.

Март

Рожденные в марте женщины очень романтичны. Они не склонны к логическому анализу, зато их сердце звучит очень четко. Часто они совершают поступки, непонятные окружению, но они всегда идут своим путем души.

Апрель

Апрельские женщины очень энергичны и они действительно знают, как добиваться своего. Порой они не очень-то сентиментальны, однако их воля всегда на высоте.

Май

Майские женщины знают толк в удовольствиях. Они по-хорошему приземленны и находят счастье в самых простых вещах, а еще могут научить этому тех, кого любят.

Июль

Легкомысленность и игривость – примета женщин, рожденных в июне. Они находят оригинальные решения сложных проблем и не зацикливаются на тяжелых эмоциях.

Июль

Июльские дамы очень нежны и романтичны, несколько медлительны и не любят перемен. На их настроение влияет множество факторов, и часто им самим неясно, что же они чувствуют. Несмотря на это, действуют они исходя из этих ощущений.

Август

Рожденные в августе женщины очень амбициозны и любят, когда их любят. Они страшно нуждаются во внимании окружающих и готовы на многое, только бы их оценили по достоинству. Которое у них, безусловно, есть.

Сентябрь

Сентябрьские женщины очень трудолюбивы и знают, как достичь результата. Они доброжелательны и готовы помочь тем, кто нуждается в поддержке. Вместе с этим они достаточно замкнуты и не всегда сами могут обратиться за помощью.

Октябрь

Женщины, рожденные в октябре, легки и романтичны. Они по-настоящему понимают людей и им действительно интересно, что происходит в чужой душе. Также они очень любят красоту и могут быть зациклены на собственной внешности.

Ноябрь

Ноябрьские женщины – это настоящий огонь. Они страстные, глубокие и чувственные, всегда готовы постоять за себя и свои желания. Горе тому, кто обидит такую женщину или отнесется к ней недостаточно серьезно: она обязательно отомстит.

Декабрь

Декабрьские дамы отличаются тем, что они кажутся довольно закрытыми натурами, но в то же время очень оптимистичны. Для того, чтобы по-настоящему насладиться их обществом, нужно наладить довольно близкое с ними общение, но результат того стоит.