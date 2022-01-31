Какую магическую силу скрывает подушка

Подушка — важный проводник энергии. Почему же ее нельзя выбрасывать и стоит всегда проверять?

Эзотерики утверждают, что подушка накапливает в себе особенную энергию. Так и есть, ведь этот предмет сопровождает нас во снах, является свидетелем бессонных ночей и кошмаров, а иногда и слез. В гигиенических целях рекомендуется менять подушки как можно чаще, однако многие предки заверяют, что ни в коем случае нельзя просто так выбрасывать этот предмет. Так какую же магическую силу скрывает самая обыкновенная подушка?

Хранить или выбросить

Эксперты не советуют хранить подушки после того, как они отслужили, поскольку этот предмет накапливает в себе энергию, в том числе и негативную. А злые люди могут воспользоваться этим, и навести порчу через подушку. Если пришло время избавиться от неотъемлемого предмета для сна, то его необходимо сжечь. Дело в том, что только огонь сможет полностью уничтожить информацию, которая за долгое время скопилась в вашей подушке. Если же разведение костра вам не подходит, то можно промыть подушку в проточной воде, и только после этого отнести ее на свалку.

Подушка — проводник

Как мы уже сказали, подушки являются отличным проводником для наведения порчи, особенно если она набита пером убитой птицы. Кроме этого, в основном, во время наведения порчи делают подклад. Так, если вы обнаружили в наволочке иголку без ушка, то, вероятнее всего, вскоре у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем. Если вы нашли семечки или какую-либо крупу, то недоброжелатели хотят поссорить супругов или же навести на семью проблемы с финансами.

Как только вы обнаружили в наволочке инородный предмет, необходимо, не задумываясь, сжечь подушку на таком расстоянии от дома, чтобы не доходил дым. А когда дым повалит с силой, нужно проговорить «Кто тебя, порча, ко мне принес, на того бы эту порчу ветер унес», а затем уйти, не оборачиваясь.