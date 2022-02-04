Как притянуть деньги шепотками

Эти маленькие заговоры помогут укрепить финансовое положение.

Шепотки – это короткие заговоры, которые нужно произносить в определенные ситуации для того, чтобы привлечь к себе удачу и богатство. Эти магические фразу являются помощниками в достижении ваших целей. Произносить их нужно шепотом, поскольку считается, что шепот наделен особой энергией.

На привлечение денег

Если вам постоянно не хватает денег, то в следующий раз, когда вы будете пересчитывать свои деньги, проговаривайте: «Денежный дождь льет, мой кошелек заполняет»,

На сохранение денег

Этот заговор нужно произносить шепотом, если в вашей жизни происходит множество ситуаций, которые требуют вложений средств. Когда будете класть деньги в кошелек, скажите: «Всему свое место, а деньгам место – мой кошелек».

На увеличение зарплаты

Такой шепоток поможет найти новые источники дохода и увеличить прибыль. Поэтому, когда вы получите зарплату, тихо произнесите: Сейчас зарплата – кот наплакал, зашью в кармане зарплату, будет так, как надо».

На защиту от мошенников

Если вы боитесь стать жертвой мошенников или уже ею стали, то в этом случае, уходя из дома и запирая дверь, произнесите шепотом заговор: «Выхожу за порог, вешаю замок. Кто сделает взлом, пропадет со злом».

На возврат долга

Иногда близкие или просто знакомые не возвращают долг в назначенный срок, поэтому, чтобы такого больше не повторялось, произнесите слова: «Как берешь, так и отдашь».